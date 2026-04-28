Nakon metalne, na redu i namjenska industrija: Dronovi i haubice u političkoj blokadi

Otvaranje ratnih žarišta i nezapamćeni porast potražnje za municijom doveli su do rasta proizvodnje domaće namjenske industrije. Posljednjih dvanaest godina je proizvodnja uvećana osam puta, dostigavši 623 miliona KM. Uprkos tome, građani svjedoče gašenju kompanija u ovom sektoru, koji posljednjih godina guši domaća vlast.

Rezultati četverogodišnje Trojkine uprave su gašenje nekad perspektivne fabrike Vitezit u Srednjoj Bosni, devastacija Tehničko-remontnog zavoda u Hadžićima, te milionski gubici nekad profitabilne fabrike municije Igman u Konjicu. Teško je utvrditi da li je posrijedi tek nemar, ili je aktuelna vlast namjensku industriju stavila na listu za odstrjel, nakon što je ugasila svjetlo u metalnoj industriji? Resorni ministar nije bio dostupan da komentariše.

Velika potražnja

Snažan rast potražnje za municijom je velika šansa za razvoj i modernizaciju namjenske industrije, ali ovaj sektor se guši u administrativnom vakuumu i nedostatku vizije, ističe za „Dnevni avaz“ vojni ekspert Nedžad Ahatović.

Trenutno stanje je neodrživo jer legislativa ne prati tržišnu utakmicu, već političke interese i zastarjele birokratske modele. Da bi se izvezao jedan vojni proizvod ili uvezla sirovina, potrebne su dozvole ministarstava sigurnosti, odbrane, vanjskih poslova i vanjske trgovine, ističe on.

Ovakav sistem guši razvoj, modernizaciju i proizvodnju gotovih proizvoda i modernih oružja, poput dronova i raketnih sistema. Domaće haubice i dronovi ostali su pusta želja zbog šume propisa i političkih blokada, objašnjava Ahatović.

Neophodno je formirati državnu korporaciju koja bi strateški upravljala svim kompanijama namjenske industrije. Strateški bi planirala razvoj i služila fabrikama kao servis za ishodovanje svih dozvola i promovisanje industrije na globalnom tržištum, navodi on.

Netransparentnost

Dodaje da je privatni kapital dobrodošao, ali da Federacija mora vratiti kontrolu države nad ovim strateški važnim fabrikama, ograničavanjem privatnog kapitala na maksimalno 25 posto. Uz to, dodaje Ahatović, tehnološka modernizacija i proizvodnja modernog oružja je suštinski važna za opstanak.

Vlast u Federaciji BiH nije realizovala ništa od obećanog. Strategija razvoja ove industrije je istekla 2022. godine, ali Trojka nikad nije donijela novu, iako je najavljena kao ključni prioritet. Informacije o stanju u ovoj industriji nemaju čak ni zastupnici u Parlamentu, navodi Kenan Uzunović. Iako je član parlamentarne komisije za sigurnost, dodaje da podatke o namjenskoj industriji dobija nezvanično i iz medija, zbog čega je zatraženo održavanje tematske sjednice o ovoj temi.

Vlast Trojke je polovinom prošle godine zatražila vanrednu reviziju u svim fabrikama namjenske industrije, navodeći da sumnjaju na zloupotrebe manjinskih, privatnih suvlasnika i nezakonito izvlačenje novca. Rezultati revizije su tajna čak i za zastupnike Parlamenta FBiH, navodi Uzunović.

Gubici i berzovna blokada

Sumnjivu netransparentnosti oslikava podatak da je Sarajevska berza (SASE) često suspendovala trgovinu dionicama firmi Pretis, Zrak i TRZ Hadžići, jer nisu dostavljali finansijske izvještaje o poslovanju. Uprkos nezapamćenoj potražnji za oružjem, nekad najprofitabilnija fabrika Igman iz Konjica je prošlu godinu završila s gubitkom od 15 miliona KM.

Manjak baruta i radnika

Problemi namjenske industrije su i nedostatak baruta, modernizacije i radne snage. Ne koristimo komparativnu prednost što proizvodimo municiju i prema NATO i prema standardima istočnog bloka, što je adut za pregovore s EU i traženje strateških partnera, a ne samo pukih kupaca