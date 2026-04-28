Kapidžić: Kvadrantom C je prevara kojom se ugrožava zdravlje ljudi, a investititor će zaraditi više od 500 miliona

Predsjednik SDA KS Faruk Kapidžić je rekao da je da će izgraditi stambeni objekti na prostoru Vilsonovog šetalište, govoreći da će investitori dobiti više od 500 miliona KM, dok bi građani ostali bez ključnih rekreacijskih i prirodnih resursa.

Kapidžić je rekao da će gradski vijećnici SDA glasati protiv ovog regulacionog plana te pozvao i druge političke subjekte da urade isto.

- Iznenađen sam prijedlogom koji je došao na Gradsko vijeće. Odlučili smo da ukažemo kakva je ovo prevara, od Nacrta, javnih rasprava do prijedloga. Ne mogu da shvatim da Trojka ulazi ovako u ove procese misleći da vijećnici neće ni shvatiti šta se radi. Važeći plan je iz 2003. godine, on ne može prestati da važi prije nego se donese novi. Dešava se da se Nacrt plana usvaja 2020. godine, a ne dešava se ništa na usvajanju, to je stalo kao da sam ministar. Trojka je radila aktivno na izmjenama i do toga dolazi 2024. godine. Izmijenjeni plan iz 2024. godine je mimo Urbanističkog plana, on je neregularan. Građani i institucije su dale negativan stav i tu se stalo i nastavili su raditi na usvajanju, to je sada ovo iz 2026. godine - rekao je Kapidžić.

Naveo je da se u nekim medijima nevjerovatno pisalo da WTC smanjio kvadraturu za 11.000 kvadrata, da smo dobili Ars Aevi, iako on stoji i u planu iz 2003. godine, da smo dobili Ambasadu Saudijske Arabije, koja stoji, da se dobilo proširenje Fakulteta, koje također stoji od 2003. godine.

- Samo nisu rekli šta smo izgubili, a to je zelena površina, jer će biti zgrada. Ta zgrada i nastavak Improtannea nisu uopšte dohvaćeni, iako su bili predmet eksplicitnih primjedbi na javnim raspravama. Samo je izmjena na objektu 1 za 11.000 kvadrata. To je način kako se varaju građani da se misli da je tu nešto napravljeno, a zapravo je još gore. U novom planu, gdje govore da su smanjili za 11.000 kvadrata, ovdje ne može biti stambeni prostor, jer je poslovna zona, a to je već prekršeno u Importanneu. Oba objekta su poslovno-stambeni, a to u praksi znači da su prizemlja poslovna, a ostalo stambeno, a on je uduplan zbog visine na 50 metara. Umjesto parka ide poslovno-stambeni objekat, koji je više od 8000 kvadrata, a tu je visina od 50 metara. Najbitnija je odluka o provođenju regulacionog plana je najveća prevara gradonačelnika i Zavoda za planiranje, što će kasnije provesti Benjamina. Tu piše planirana spratnost koja se ne može namijenjati. Kada se ovo usvoji, kada se to spustiti načelnici, on će predati zahtjeve za još spratova, što će povećati kvadraturu, to će opet izaći na ono što je bilo na početku - rekao je Kapidžić.

Naveo je da će u konačnici prevara kliznuti da će do izbora biti izdate urbanističke dozvole, a da će Karić kasnije dozvoliti izmjenu.

- Ovaj objekat uz Vilsonovo šetalište je nacrtan 21 metara, a on će u konačnici završiti na 50 metara. Ti stanovi uz Vilsonovo šetalište se mogu prodati koliko god hoćeš. Investitor će zaraditi 500 miliona KM, a od toga se ne brani država, a kamoli pojedinac.

Kapidžić je kazao da se usvajanju protiv i DF i Naša stranka.

- Ovo će biti u procesu istražnih organa, jer se ugrožava zdravlje. Protiv su Asocijacije arhitekata, Arhitektonski fakultet, PMF. Nadam se da će biti oboreno ili povučeno - rekao je.