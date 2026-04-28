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PORUKE IZ DUBROVNIKA

Krišto nakon sporazuma: Veliki dan i za BiH i za Hrvatsku

Sigurna sam da Hrvatska ima svoju strategiju kada je u pitanju i ovaj projekat i svaki projekat ima svoje ekonomske interese i to ne mislim da će biti problem od strane Republike Hrvatske

Potpisan sporazum. Grgo Jelavic/PIXSELL

S. S.

28.4.2026

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto nakon potpisivanja sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji Južne interkonekcije poručila je da je ovo veliki dan za obje države.

- Posebno za nas u BiH gdje smo stalno naglašavali da je ovo strateški interes BiH čime omogućavamo energetsku sigurnost BiH i da bude aktivna. Ovim projektom se možemo ponositi. Ovo nije kraj, posao tek slijedi temeljem sporazuma koji smo potpisali - navela je Krišto.

Poručila je da slijede sporazumi između resornih ministarstava, koji će definirati sve detalje. Riječ je o Ministarstvu gospodarstva Hrvatske i Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH.

Na pitanje da prokomentariše da je Hrvatska u sporazum ugradila da će se početi s gradnjom tek nakon što se ispita isplativnost tržišta, ona je poručila da je normalna stvar.

- Sigurna sam da Hrvatska ima svoju strategiju kada je u pitanju i ovaj projekat i svaki projekat ima svoje ekonomske interese i to ne mislim da će biti problem od strane Republike Hrvatske - zaključila je.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BORJANA KRIŠTO
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