Lakić nakon potpisivanja sporazuma u Dubrovniku: Stvari se rade na pravi način i počinju završavati

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas je u Dubrovniku prisustvovao potpisivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, te istakao da je riječ o jednom od najznačajnijih energetskih projekata.

Sporazum su, u prisustvu američkog ministra energetike Chrisa Wrighta, potpisali predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a u okviru dvodnevnog samita i poslovnog foruma Inicijative tri mora, kojim ove godine predsjedava Republika Hrvatska.

Ministar Lakić je uputio čestitke i zahvalnost svima koji su bili uključeni u ovaj proces, te izrazio uvjerenje u uspješan nastavak realizacije ovog projekta.

- Nakon dugogodišnjeg napornog rada, došli smo u fazu potpisivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija“. Ovo će biti jedan od najvećih projekata, ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Balkana, a i šire. Svi smo radosni što konačno pokazujemo da se počinju stvari raditi na pravi način i da ih počinjemo završavati, a ne samo pričati - kazao je ministar Lakić.

Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojilo Izvještaj o pregovorima i utvrdilo Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“.