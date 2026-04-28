Savjetnik Čampare i Isaka diktirao tekstove Klixu: "Mi kada udarimo - udarimo preko pravih i najjačih medija"

Kadrovsko „zbrinjavanje“ i uređivanje medija dvije su prioritetne aktivnosti Ervina Mušinovića, direktora Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, piše portal Istraga.

U pauzama između uhljebljavanja mnogobrojnih kadrova bliskih SDP-u i NiP-u u Federalnu upravu policije (FUP) te druge prigodne institucije i ministarstva, Mušinović se bavio pretežno davanjem instrukcija pojedinim medijima kako da se obračunaju sa neposlušnim komesarima i inspektorima, kao i “kontrolom štete” kada bi u javnost procurile neke – po vlast Trojke i HDZ-a – nepovoljne informacije. Otkrivaju to prepiske iz telefona Vahidina Munjića, u kojima se Mušinović u više navrata hvali i opisuje kako on “diriguje” najčitanijim medijima.

"Olajavanje" Šehovića

- Munja kralju, šta ima, gdje si. Hoće Klix da olaje Šehovića, sve nezvanično, pa mi treba informacija – piše Ervin Mušinović Vahidinu Munjiću 21.09.2023. godine.

Nermin Šehović, tadašnji šef detašmana FUP-a u Mostaru, jedan je od svjedoka u slučaju “Black Tie” koji se vodi protiv saradnika narkokartela zaposlenih u FUP-u.

Nakon telefonskog razgovora sa Munjićem, istog dana Mušinović šalje Munjiću link na tekst koji je objavljen na portalu Klix pod naslovom: “SAZNAJE KLIX.BA: Nermin Šehović privremeno ostao bez pristupa tajnim podacima, prijeti mu i otkaz u FUP-u”.

- Divan tekst – piše Mušinović, na što mu Munjić odgovara: “U vožnji sam pa ću kasnije pročitati.”

Istog dana, Mušinović šalje Munjiću link teksta objavljenog na portalu Raport pod naslovom: “Agencije se čiste od sumnjivih policajaca. Šehović nije jedini, isti proces vodi se i protiv Ibre Bešlije”.

Ibro Bešlija, bivši šef krim-odjela FUP-a, također je svjedok u predmetu “Black Tie”.

- Upravo sam pročitao – odgovara Munjić.

- Odličan. Oni mogu udarati preko udarati preko divljeg portala, ali mi kada udarimo – udarimo preko pravih i najjačih medija – zaključuje u prepisci Mušinović.

“Tako je” – složio se Munjić.

Početkom augusta 2023. HDZ-ova federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević prijavila je FUP-u da joj je ugrožena sigurnost i da dobija prijetnje, nakon čega je dobila policijsku pratnju. Vlaisavljević je u to vrijeme izazvala osudu javnosti u Federaciji nakon izjava o potrebi rehabilitacije ratnog zločinca Darija Kordića.

Mušinović i Munjić preko poruka zajedno koordiniraju medijsku “akciju” kako bi u očima građana opravdali odluku FUP-a da se ministrici Vlaisavljević dodijeli pratnja.

- Munja kralju. Usmjerio sam ih da napišu prepozitivan za nas – piše Mušinović, i u prilogu šalje Munjiću link na tekst Klixa o dodjeli policijske zaštite Sanji Vlaisavljević.

“Naveli su i da ti ne koristiš jer ne želiš trošiti resurse. Ahahahhaahhahahah” – dodaje Mušinović.

Zatim šalje Munjiću i tekst sa portala Faktor o istoj temi, te zaključuje: “Sve smo okrenuli u našu korist. Ali treba joj ukinuti čistača Munja. Ona bolan ide frizeru sa čistačem.”

“Čistač” je inače izraz koji se koristi za policajce iz prethodnice koji osiguravaju i pripremaju trasu kretanja zvaničnika.

U oktobru 2023. Ervin Mušinović ide korak dalje. Nakon što su mediji objavili dramatično saopćenje FUP-a da su tokom pretresa u zgradi Općine Stari Grad pronađene puške, da bi se potom ispostavilo kako se radi o sportskim rekvizitima u vlasništvu streljačkog kluba (koji uopće nisu “pronađeni” u prostorijama Općine, nego u prostorijama koje koristi klub), Mušinović pokušava nekako neutralisati sramotu FUP-a.

Odgovornost za bruku

- Vidi ovo hoću li poslati Avazu da oni objave kao svoj tekst – piše Mušinović Vahidinu Munjiću.

Nakon toga mu šalje tekst u kojem odgovornost za bruku nastoji prebaciti na MUP Kantona Sarajevo i komesara MUP-a KS Fatmira Hajdarevića, te na pomenuti streljački klub.

Udruženje dobilo od Opštine Stari Grad grant od 80 hiljada KM u godini kad su nabavili to oružje, a trebali su dobiti još 100 hiljada KM u 2023. godini, ali je to obustavljeno. Hajdarević je zvao Sabinu Sarajliju da se sve zataška – piše Mušinović u tekstu sa „ informacijama iz prve ruke“ koji namjerava poslati novinarima Avaza.

Inače, direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović je diplomirani žurnalista koji je prije zaposlenja u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova radio i na portalu Klix. Nakon odlaska s Klixa, Mušinović je za potrebe tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare zajedno sa bivšom savjetnicom Elmedina Konakovića, Mirelom Bubalo, uređivao “divlji” portal bez impressuma PressMedia. Čampara ga je za odanost i pisanje tekstova putem kojih se obračunavao sa neistomišljenicima nagradio radnim mjestom u FMUP-u i postavio ga za svog savjetnika, dok je Mirela Bubalo zaposlena kao savjetnica u Konakovićevom kabinetu. Nakon što je Ramo Isak preuzeo funkciju ministra, Mušinović ostaje savjetnik ministra preko kojeg Čampara nastavlja kontrolisati Federalnu upravu policije (direktora Vahidina Munjića) i samog ministra Isaka. U oktobru 2024. Mušinović je službeno preuzeo dužnost direktora Policijske akademije na Vracama, kao najuspješniji kandidat na “javnom konkursu”. Prije nego što je raspisan konkurs Vlada FBiH je na prijedlog Rame Isaka izmijenila Pravilnik na osnovu kojeg se vrše imenovanja kako bi Mušinović, kao diplomirani novinar, mogao formalno zadovoljiti uvjete. Njegova nekadašnja saradnica iz Čamparine “redakcije” Mirela Bubalo trenutno radi kao pomoćnica načelnice Novog Sarajeva Benjamine Karić, piše portal Istraga.

Napomena čitaocima: "Dnevni avaz" nije htio da objavi spomenuti dirigovani tekst.