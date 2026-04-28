Katastarska kriza prerasta u političku: Klub Bošnjaka najavljuje napuštanje Gradskog vijeća

Zbog diskriminacije Bošnjaka i nezakonitih aktivnosti Odjela za katastar u Gradskoj upravi Mostara, koji je izvršio promjenu posjednika na 207 parcela, pa čak i HE Salakovac s Elektroprivrede BiH upisao na EP HZHB, Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću najavio je izlazak iz vlasti. Na taj način katastarska kriza mogla bi prerasti u političku, kakva već dugo nije viđena u gradu na Neretvi.

Radna mjesta

- To će zavisiti od reakcija, uslovno rečeno, druge strane. Ne želimo ništa da blokiramo, želimo samo ravnopravnost. Bit ćemo primorani, jer niko ne želi da učestvuje u radu bilo kojeg organa gdje ga se ponižava ili zanemaruje. Ljudi osjećaju to, prilaze na ulici, iskazuju podršku. Veliki broj ljudi je nezadovoljan situacijom i u državi, i u gradu, zbog raznih pritisaka. Sad smo vidjeli da se oko trećeg entiteta ponovo otvara neka glupa priča. Sve to skupa uznemiruje javnost i ne doprinosi normalizaciji odnosa – kazao je za “Avaz” predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.

Dok se čekaju nalazi kantonalnog upravnog inspektora i drugostepenog organa, koji će razmotriti žalbe na izdata rješenja, Rahimić pojašnjava da je novonastala situacija posljedica pokušaja zloupotrebe Statuta Grada, nametnutog od visokog predstavnika 2004. godine, što se manifestira kroz nepopunjavanje upražnjenih radnih mjesta u četiri gradska odjela. Osoba koja je preuzela poslove penzionirane šefice katastra izdala je rješenja o kojima sada bruji država, dok Klub Bošnjaka traži nacionalnu ravnopravnost i da gradonačelnik imenuje šefove službi iz bošnjačkog naroda.

- Tražimo samo ono što je ranije pripadalo Bošnjacima, da vratimo balans u Gradskoj upravi. Ako se to ne desi, to će biti jasan signal da li jedna strana želi da dominira. Mislim da je vrijeme da se svi opet malo fokusiramo na Mostar, jer očito da posao, koji je ranije rađen, nije doveden do kraja. Dobro je što se ljudi oglašavaju, nadamo se da sve neće ostati samo na tome. Mi smo u kontaktu i s OHR-om. I njih smo informisali o svakom koraku koji se desio, jer i oni su odgovorni zbog toga što je Statut Grada nametnut – ističe Rahimić.

Kusur politike

Zastupnik u Skupštini HNK i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Arman Zalihić smatra da HDZ ciljano provodi politiku koja traje godinama, a kojoj je preduvjet i promjena posjednika nad parcelama s EP BiH na EP HZHB. Dodaje da slična namjera postoji i kad su u pitanju javna preduzeća i druga upražnjena mjesta državnih službenika.

- Dio odgovornosti leži i na ljudima koji su s njima sve ove godine obnašali vlast. Mostar je često do sada bio kusur politike u Sarajevu i grad u kojem su se zadovoljavale želje HDZ-a da bi nekome bile ispunjene želje u Sarajevu, Zenici, Tuzli. Mislim da je Mostar strateški politički prevažan grad i da ima reperkusije na odnose u FBiH i BiH i da sve stranke u Sarajevu, koje su u vlasti, trebaju imati aktivniju ulogu. Koliko Mostar bude jedinstven grad i koliko svaki građanin bude jednak, toliko će biti jača FBiH i država BiH. Mostar je bio dio svih mirovnih pregovora, od Vašingtona do Dejtona i bespredmetno je očekivati da se riješi pitanje nekog novog ustroja BiH bez trajnog rješenja Mostara – ističe Zalihić.