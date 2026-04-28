Akademska zajednica zakazala proteste ispred Vijećnice zbog Regulacionog plana "Kvadrant C"

Univerzitet u Sarajevu poziva članice i članove te akademske zajednice sutra na mirno i dostojanstveno okupljanje povodom usvajanja prijedloga Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, kojim se, u predloženom obliku, neposredno zadire u prostor, imovinu i dugoročnu razvojnu viziju Univerziteta, naročito u svakodnevnu sigurnost studentica, studenata i zaposlenika tog univerziteta. Okupljanje je najavljeno za 09.30 sati na Trgu Prve brigade policije, ispred Gradske Vijećnice.

U pozivu se navodi da je Senat UNSA tokom proteklih mjeseci, a posebno na tri vanredne sjednice Senata Univerziteta, zauzeo jasan stav da se predloženi Regulacioni plan ne treba razmatrati niti usvojiti u predloženom obliku, već vratiti na dodatno usaglašavanje sa Univerzitetom kao vlasnikom zemljišta obuhvaćenog planskim rješenjem.

U Otvorenom pismu gradskim vijećnicama i vijećnicima, kao i u zaključcima Senata, posebno je istaknuto da su predložena planska rješenja, u dijelu koji se odnosi na zemljište Univerziteta, neusaglašena sa interesima i razvojnim potrebama Univerziteta.

Ističu da predloženo rješenje najgrublje narušava funkcionalnu cjelinu univerzitetskog prostora, predviđa oduzimanje imovine Univerziteta i neposredno ugrožava svakodnevnu sigurnost studentica, studenata i zaposlenika Univerziteta.

- Mirno okupljanje organizira se kao izraz akademskog dostojanstva, institucionalne odgovornosti i zajedničke brige za budućnost Univerziteta u Sarajevu. Njegova svrha nije suprotstavljanje razvoju grada, niti novim sadržajima urbanog razvoja, nego zaštita univerzitetskog prostora, a prije svega zaštita sigurnosti studentica, studenata i zaposlenika Univerziteta - navodi se saopćenju iz UNSA.

Napominju da je Univerzitet u Sarajevu najstarija i najveća visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, institucija od posebnog društvenog i javnog interesa, čija autonomija obuhvata i upravljanje imovinom u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta.

- Zato je obaveza svih nas da jasno, mirno i dostojanstveno pokažemo da univerzitetski prostor nije „građevinsko zemljište“ za potrebe izgradnje elitnih naselja, nego prostor znanja, nauke, obrazovanja, istraživanja, sigurnosti i javnog dobra - poručili su .

Navode da uprkos detaljno obrazloženim primjedbama tokom javne rasprave, kontinuiranim pozivima na razgovor i spremnosti Univerziteta da sa učestvuje u pripremi stručno utemeljenog i održivog rješenja, dostavljeni regulacioni plan je izrađen bez njihovog učešća.

Prijedlog predviđa izgradnju dvosmjerne saobraćajnice punog profila između objekata Prirodno-matematičkog fakulteta i Mašinskog fakulteta.

- Ta saobraćajnica bi trebala povezivati novo elitno naselje, poslovne prostore i trgovačke sadržaje sa glavnom gradskom saobraćajnicom, čime se ozbiljno ugrožava svakodnevna sigurnost naših studenata i zaposlenika. Zajedno sa planiranim parking prostorima, koji u cijelosti obuhvataju postojeće zelene površine, predloženo rješenje razbija jedinstvenu funkcionalnu, nastavnu i istraživačku cjelinu Univerziteta, kompromituje viziju zelenog i otvorenog Kampusa, te interese kapitala stavlja ispred javnog dobra - zaključuju iz UNSA.