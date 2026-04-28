Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma zatražila nezavisna stručna mišljenja o Mladićevom zdravstvenom stanju

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana zatražila je od Sekretarijata da najkasnije do 1. maja ove godine dostavi povjerljivo u spis nezavisna medicinska stručna mišljenja o procjeni zdravstvenog stanja bivšeg komandanta VRS, osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osim relevantnih dijagnoza, mišljenja trebaju da sadrže prognoze i mogućnosti liječenja, stepen u kojem njegov očekivani životni vijek može biti procijenjen, adekvatnosti njegove njege u Pritvorskoj jedinici UN-a ili zatvorskoj bolnici.

Santana u nalogu za nezavisnu procjenu podsjeća da je 8. juna 2021. godine Žalbeno vijeće Mehanizma donijelo presudu kojom je potvrđena osuđujuća presude protiv Mladića za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i nehumana djela - prisilno premještanje kao zločine protiv čovječnosti, te ubistvo, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenja zakona ili običaja ratovanja, te mu je izrečena kazna doživotnog zatvora. Nakon konačne osude Mladić je ostao u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, dok čeka određivanje i transfer u državu u kojoj će odslužiti ostatak kazne.

Predsjednica Mehanizma navodi da je Mladić 23. aprila ove godine podnio zahtjev da mu se odobri privremeno ili uvjetno puštanje na slobodu iz uvjerljivih humanitarnih razloga, na osnovu toga što se nalazi “u stanju uznapredovalog, nepovratnog pogoršanja zdravstvenog stanja”. Uz zahtjev je priložio i dva izvještaja koji ukazuju da navodno pati od ozbiljnog stanja koje se ne može adekvatno liječiti u Pritvorskoj jedinici ili zatvorskoj bolnici.

Iz Mehanizma je 18. januara, 3. avgusta i 15. septembra 2022. godine sekretaru naloženo da zatraži i podnese u evidenciju periodične izvještaje o Mladićevom zdravstvenom stanju od Medicinske službe Pritvorske jedinice UN-a i od nezavisnih medicinskih stručnjaka i takve izvještaje je on od tada redovno podnosio. Santana navodi da su imenovani nezavisni medicinski stručnjaci podnijeli svoje najnovije izvještaje prije medicinskog incidenta na koji se Mladić poziva u zahtjevu, te da je medicinski službenik Pritvorske jedinice UN-a podnio privremeni izvještaj 17. aprila 2026. godine, potvrđujući da je Mladić odveden na hitnu pomoć u civilnoj bolnici iz koje je otpušten istog dana “u stabilnom stanju”, obavještavajući je o koracima koji su naknadno poduzeti za liječenje "potencijalno reverzibilnog uzroka”.

Santana je ocijenila da je, u ovim okolnostima, primjereno tražiti dodatnu medicinsku ekspertizu, koja će joj pomoći u utvrđivanju da li postoje uvjerljivi humanitarni razlozi koji mogu opravdati odobrenje Mladićevog puštanja na slobodu.