Na zahtjeve bh. farmera svi se oglušili: Uvozno mlijeko gasi farme

Mjesecima se proizvođači mlijeka u BiH bore s krizom. Niske otkupne cijene, prosipanje mlijeka, kašnjenje podsticaja i potpuna obustava otkupa su problemi s kojima se suočavaju farmeri u oba bh. entiteta. Kažu, najveći problem je uvoz koji nam guši tržište i domaću proizvodnju.
- Evropa je ostala bez svog tržišta, ali se desila situacija da su oni pronašli tržište na prostoru Balkana. To evropsko mlijeko nam guši tržište. Tokom svake godine dešava se značajno povećanje u proizvodnji mlijeka, ali nije to opravdanje da se odbijaju domaći proizvođači. Država treba da stane uz domaće i proizvođače i otkupljivače – kazao je Eldin Glibanović, poljoprivrednik i predsjednik Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
Lako rješivo
Problem je, kako kaže što nadležni ne rade ništa da zaštite domaću proizvodnju. Baš kao i u slučaju zaštitnih mjera za čelik, tako i u ovom, vlast nije uradila ništa da pomogne. Imali su sastanke s nadležnim federalnim ministarstvom, ali se ništa nije promijenilo.
- Ispaštaju faremeri, reduciraju se otkupi, čak i otkazuju. Imam podatak da jedna velika mljekara u Federaciji otkazuje otkupe mlijeka, a to je nekad bio gigant. Imaju previše zaliha, a dobro znamo da je mlijeko kvarljiva roba. Ako ga ne prodaju po akcijskim cijenama moraju ga prosipati. Razumijemo i otkupljivače, ali nismo mi ti na kojima se trebaju slomiti kola – kazao je Glibanović za „Avaz“.
On je istakao da je cijela situacija vrlo lako rješiva, samo je pitanje volje u Vijeću ministara BiH, prvenstveno ministra trgovine vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca.
Uvozno jeftinije
- Ključ je da se privremeno zabrani uvoz sirovog ili UHT mlijeka ili da ono bude dodatno oporezovano kako bi na policama trgovačkih lanaca bilo skuplje – istakao je.
Nevjerovatan je podatak da je mlijeko koje dolazi iz uvoza znatno jeftinije na policama od našeg domaćeg. Razlog tome je činjenica da farmeri u evropskim zemljama imaju izuzetno dobre podsticaje i njihovo mlijeko dolazi do otkupljivača jeftinije i kao takvo se jeftinije prodaje na tržištu.
- Unazad tri, četiri godine bili smo pod pritiskom od strane otkupljivača kada nije bilo dovoljno mlijeka. Proširivali smo stada, kupovali novu genetiku, uvozna grla, a sve u interesu da povećamo proizvodnju mlijeka. Mnogi ljudi su otvorili firme i pokrenuli obrte, od ovog posla se živi, školuju djeca, pune fondovi i nije više pitanje da li će ovi ljudi preživjeti kao pravna lica nego da li će te porodice opstati – zaključio je Glibanović.
Problem i u FBiH i u RS
- Imamo informaciju da je sedam udruženja tražilo od ministra Košarca da riješi taj problem, međutim, taj čovjek se nikada nije oglasio. Da li je u pitanju politika, ne znam, mi seljaci ne možemo da utječemo na to. Ovo je problem kako mljekara u Federaciji, tako i u RS. Mi imamo izuzetno dobre odnose sa udruženjima iz RS, zajedno smo nastupili i uputili zahtjeve. Da li je ovo stićenje nekih uvozničkih lobija ne znam. Veliki teret trpe farmeri, ali samim tim i građani – kazao je Glibanović.