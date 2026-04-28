Na zahtjeve bh. farmera svi se oglušili: Uvozno mlijeko gasi farme

Mjesecima se proizvođači mlijeka u BiH bore s krizom. Niske otkupne cijene, prosipanje mlijeka, kašnjenje podsticaja i potpuna obustava otkupa su problemi s kojima se suočavaju farmeri u oba bh. entiteta. Kažu, najveći problem je uvoz koji nam guši tržište i domaću proizvodnju.

- Evropa je ostala bez svog tržišta, ali se desila situacija da su oni pronašli tržište na prostoru Balkana. To evropsko mlijeko nam guši tržište. Tokom svake godine dešava se značajno povećanje u proizvodnji mlijeka, ali nije to opravdanje da se odbijaju domaći proizvođači. Država treba da stane uz domaće i proizvođače i otkupljivače – kazao je Eldin Glibanović, poljoprivrednik i predsjednik Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.

Lako rješivo

Problem je, kako kaže što nadležni ne rade ništa da zaštite domaću proizvodnju. Baš kao i u slučaju zaštitnih mjera za čelik, tako i u ovom, vlast nije uradila ništa da pomogne. Imali su sastanke s nadležnim federalnim ministarstvom, ali se ništa nije promijenilo.

- Ispaštaju faremeri, reduciraju se otkupi, čak i otkazuju. Imam podatak da jedna velika mljekara u Federaciji otkazuje otkupe mlijeka, a to je nekad bio gigant. Imaju previše zaliha, a dobro znamo da je mlijeko kvarljiva roba. Ako ga ne prodaju po akcijskim cijenama moraju ga prosipati. Razumijemo i otkupljivače, ali nismo mi ti na kojima se trebaju slomiti kola – kazao je Glibanović za „Avaz“.