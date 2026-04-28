Avdić pod pritiskom velikih protesta pred Vijećnicom povukao s dnevnog reda regulacioni plan "Kvadrant C"

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić (NiP) odlučio je da povuče Regulacioni plan "Kvadrant C - Marijin Dvor" sa sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva. To je urađeno nakon velikog pritiska akademske zajednice i najavljenih protesta Univerziteta u Sarajevu ispred Vijećnice, gdje će biti održana sjednica. Samit time, otkazani su i protesti, a Univerzitet u Sarajevu je najavio nastavak dijaloga.

- Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da su se stekli uslovi za nastavak dijaloga i institucionalno rješavanje otvorenih pitanja, te da u ovom trenutku nema potrebe za održavanjem najavljenog okupljanja. Zahvaljujemo svim članicama i članovima akademske zajednice na iskazanoj spremnosti da zajednički, dostojanstveno i odgovorno štite interese Univerziteta u Sarajevu, njegovu imovinu, sigurnost i razvojnu viziju - naveli su iz UNSA.