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GRAD SARAJEVO

Avdić pod pritiskom velikih protesta pred Vijećnicom povukao s dnevnog reda regulacioni plan "Kvadrant C"

Samit time, otkazani su i protesti, a Univerzitet u Sarajevu je najavio nastavak dijaloga

Povlači se tačka. Avaz

S. S.

28.4.2026

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić (NiP) odlučio je da povuče Regulacioni plan "Kvadrant C - Marijin Dvor" sa sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

To je urađeno nakon velikog pritiska akademske zajednice i najavljenih protesta Univerziteta u Sarajevu ispred Vijećnice, gdje će biti održana sjednica.

Samit time, otkazani su i protesti, a Univerzitet u Sarajevu je najavio nastavak dijaloga.

- Uzimajući u obzir navedeno, smatramo da su se stekli uslovi za nastavak dijaloga i institucionalno rješavanje otvorenih pitanja, te da u ovom trenutku nema potrebe za održavanjem najavljenog okupljanja. Zahvaljujemo svim članicama i članovima akademske zajednice na iskazanoj spremnosti da zajednički, dostojanstveno i odgovorno štite interese Univerziteta u Sarajevu, njegovu imovinu, sigurnost i razvojnu viziju - naveli su iz UNSA.

Podsjećamo, Univerzitet u Sarajevu je osporavao izgradnju saobraćajnice na njihovoj imovini, koja bi ugrozila sigurnost studenata, ali i projekat s institutom u CERN-u vrijedan milione eura.

Podsjećamo, SDA KS je također danas održala konferenciju za medije, gdje su upozorili da se izgradnjom tri zgrade na ovoj dionici ugrožava zdravlje ljudi, da nisu uvaženi prijedlozi s javnih rasprava koje su održavane, kao i da će sve to izazvati nastavak saobraćajnog kolapsa, a da će za to sve investitor dobiti više od 500 miliona KM.

# UNIVERZITET U SARAJEVU
# KVADRANT C
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