Akademik Muriz Spahić o izgradnji HE Buk Bijela: Goraždani imaju pravo na zdravu životnu sredinu, svoju imovinu, ali i goli život

Nakon ponovnog aktiviranja projekta izgradnje kontroverzne hidroelektrane “Buk Bijela” kod Foče, Fondacija Atelje za društvene promjene organizirala je u Goraždu naučni skup, na kojem je akademik Muriz Spahić, eminentni hidrolog i penzionirani univerzitetski profesor, govorio o opasnostima kojima bi, s novom hidroelektranom na Drini, bili izloženi stanovnici Goražda. Spahić je detaljno analizirao studiju utjecaja na životnu sredinu, s više od 840 stranica teksta, te je uočio niz problema i nedosljednosti, ali i rizika po ljudske živote i imovinu građana.

Podsjeća da postojeća HE Piva na Mratinju u Crnoj Gori izaziva velike oscilacije vodostaja Drine, koje su prelazile i 190 centimetara, dok će ih HE Buk Bijela povećavati za dodatnih 66 centimetara.

- Nije teško pretpostaviti koji su to problemi s kojima se mogu susresti u BPK Goražde, tim prije što se nizvodno nalazi HE Višegrad. Uzvodno je HE Piva, koja će se kombinovati sa sukcesijom druge hidroelektrane Buk Bijela, koja neće rješavati problem visoke vode, nego će ga multiplicirati. Iz tih razloga ja sam došao da stanovništvu Goražda otvorim oči, da se oni sami izbore za ono što je njihovo. A njihovo jeste pravo na zdravu životnu sredinu i da sačuvaju materijalno-tehnička stredstva s jedne strane, a s druge strane da sačuvaju goli život – kazao je akademik Spahić.

On je dodao da izgradnja HE Buk Bijela, na način kako je projektirana, može imati dalekosežne posljedice, posebno u periodu klimatskih promjena i snažnih padavina, kada se u jednom danu na tlo izliju 3-mjesečne količine kiše.