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ZDRAVSTVO

Iskorak u medicini: U Tuzli uvedena nova metoda liječenja karcinoma jetre

Minimalno invazivna procedura donosi brži oporavak pacijenata

Tuzla: Uvedena nova metoda. UKC Tuzla

B. A.

28.4.2026

U Univerzitetskiom kliničkom centru Tuzla uspješno je uvedena mikrotalasna ablacija kao savremena metoda liječenja karcinoma jetre, čime je napravljen značajan napredak u tretmanu onkoloških pacijenata.

Tokom prve sesije obavljena su tri zahvata – kod dva pacijenta s metastazama i jednog s hepatocelularnim karcinomom.

Ova terapija podrazumijeva ciljano uništavanje tumorskog tkiva pomoću mikrotalasne energije i kontrolisanog zagrijavanja, uz visoku preciznost i očuvanje zdravog tkiva. U odnosu na klasične operacije, prednosti su kraći oporavak i manji rizik od komplikacija.

Načelnica Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu Svjetlana Mujagić istakla je da je metoda posebno značajna za pacijente koji nisu kandidati za operaciju, te da u određenim slučajevima daje rezultate uporedive s hirurškim zahvatima.

Prve procedure predvodio je Haris Kurić iz Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, uz podršku stručnih timova iz Tuzle.

Uvođenjem ove metode UKC Tuzla dodatno jača kapacitete interventne radiologije i omogućava pacijentima pristup savremenim i efikasnim terapijama unutar vlastite ustanove.

# ZDRAVSTVO
# UKC TUZLA
# KARCINOM JETRE
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