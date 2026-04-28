Iskorak u medicini: U Tuzli uvedena nova metoda liječenja karcinoma jetre

U Univerzitetskiom kliničkom centru Tuzla uspješno je uvedena mikrotalasna ablacija kao savremena metoda liječenja karcinoma jetre, čime je napravljen značajan napredak u tretmanu onkoloških pacijenata.

Tokom prve sesije obavljena su tri zahvata – kod dva pacijenta s metastazama i jednog s hepatocelularnim karcinomom.

Ova terapija podrazumijeva ciljano uništavanje tumorskog tkiva pomoću mikrotalasne energije i kontrolisanog zagrijavanja, uz visoku preciznost i očuvanje zdravog tkiva. U odnosu na klasične operacije, prednosti su kraći oporavak i manji rizik od komplikacija.

Načelnica Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu Svjetlana Mujagić istakla je da je metoda posebno značajna za pacijente koji nisu kandidati za operaciju, te da u određenim slučajevima daje rezultate uporedive s hirurškim zahvatima.

Prve procedure predvodio je Haris Kurić iz Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, uz podršku stručnih timova iz Tuzle.

Uvođenjem ove metode UKC Tuzla dodatno jača kapacitete interventne radiologije i omogućava pacijentima pristup savremenim i efikasnim terapijama unutar vlastite ustanove.