Novinari i aktivisti posjetom BHRT-u pružili podršku javnom servisu

Novinari iz nekoliko redakcija i predstavnici civilnog društva posjetili su Radioteleviziju Bosne i Hercegovine (BHRT) kako bi pružili podršku javnom servisu u teškoj situaciji u kojoj se našla ta medijska kuća i njeni zaposlenici.

Osim sastanka sa Lejlom Babović, pomoćnicom generalnog direktora BHRT-a, Nedom Tadić, direktoricom programa BHT1 te Dejanom Petrovićem, urednikom Informativnog programa BHT1, novinari i aktivisti snimili su i izjave podrške javnom servisu.

- Danas smo ovdje iz različitih organizacija, medija i sredina, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Ovim želimo poslati jasnu poruku koliko je javni servis važan za sve njene građane i građanke. Ova posjeta je simboličan čin solidarnosti s uposlenicima BHRT-a, ali i još jedan poziv na rješavanje pitanja njegove održivosti i stabilnosti- rekla je direktorica Fondacije Mediacentar Sarajevo Maida Muminović.

Hitnost provođenja presuda

Muminović je naglasila da na ovaj način žele ukazati na hitnost provođenja sudskih presuda, kao i na potrebu usvajanja novog zakona o RTV sistemu na nivou Bosne i Hercegovine.

- Neovisan, funkcionalan i održiv javni servis je garancija postojanja prostora za glas svih nas u Bosni i Hercegovini. To izgubiti, za građane Bosne i Hercegovine, bio bi korak bez povratka - smatra Muminović.

U saopštenju iz Mediacentra Sarajevo navodi se da je Lejla Babović istakla da posjeta kolega ima dodatnu težinu, jer su ti ljudi svjesni šta radimo, pod kojim uvjetima, u kakvoj političkoj klimi, kakav je to naš svakodnevni posao.

- Okupiti kolege iz cijele Bosne i Hercegovine da dođu zajedno i vide kako radimo u nemogućim uvjetima je veliki pothvat, a svakome na BHRT-u bi trebalo dati vjetar u leđa - rekla je Babović.

Ona smatra da je posjeta organizirana u pravom trenutku jer je BHRT u izuzetno teškoj situaciji, naročito posljednjih mjeseci, pa svaka vrsta podrške koja dolazi, ne samo verbalno, puno znači.

- Ipak, nikad niko nije rekao i da će doći da vidi u kakvim uvjetima radimo, u kakvom je stanju zgrada RTV doma i da li su to uopće humani uvjeti. Zato velika pohvala Mediacentru i svima onima kojima je pala na pamet ideja da dođu i podijele jedan dan sa kolegama na BHRT-u- rekla je Babović.

Mjesecima već se šalju apeli, organiziraju protesti i pokušava naći način izlaska iz krize, pronalaska sredstava za podmirenje dugova i izvora stabilnog financiranja.

Posljednja u nizu akcija je kampanja „Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče“ u kojoj se BHRT obratio svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima kako bi osigurao financijsku podršku u borbi za očuvanje signala.

Najveći izazov od osnivanja

Suočeni s najvećim izazovom od svog osnivanja, prethodno su upozorili da je gašenje javnog servisa „izvjesna sudbina ukoliko se pod hitno ne pronađu rješenja za otplatu dugova“.

- Bez podrške domaćih vlasti ili visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina bi mogla postati jedina evropska zemlja bez javnog RTV servisa- naveli su u svom apelu.

Mediacentar Sarajevo podsijeća da je rad BHRT-a doveden je u pitanje zbog duga Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) od 22 miliona konvertibilnih maraka i prijetnjom blokade računa, te drugih nepodmirenih obaveza kao što su porezi i doprinosi, PDV i režije, te duga Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) na ime naplate RTV takse. Taj iznos premašuje 104 miliona.

Krajem februara, na jedan dan, bio je i prekinut program BHRT-a uz upozorenje da bi zatamnjeni ekrani i definitivno gašenje u skoroj budućnosti mogli biti realnost javnog servisa.

Uz apele da se to zaista i ne dogodi, svojom posjetom i izjavama podrške u eteru novinari i aktivisti, koji su uoči Svjetskog dana slobode medija posjetili javni servis Bosne i Hercegovine, dali su svoj doprinos u toj borbi, ponavljajući poruku – „Ne gasite BHRT“.

U posjeti BHRT-u bili su predstavnice i predstavnici Mediacentra Sarajevo, Vijeća za štampu i online medije u BiH, OSCE-a, Udruženja JaBiHEU, Udruženja Umbrella, Mreže mladih za bolje medije, Prijatelja Srebrenice, Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) te medijskih kuća Radio Osvit i RTV Slon, saopštio je Mediacentar Sarajevo.