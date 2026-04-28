Šmit: Dejtonski mirovni sporazum ostaje i dalje kamen temeljac stabilnosti BiH

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić svečano su otkrili ploču "Daytonski trg mira" ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu.

Visoki predstavnik Kristijan Šmit je kazao da se prošle godine navršilo 30 godina od kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, u Dejtonu, u vojnoj bazi Rajt-Peterson (Wright-Patterson).

Kraj rata i stradanja

Podsjetio je da je taj sporazum donio kraj nasilju, ratu i patnjama i stradanjima ljudi.

- Vi ste, gradonačelniče, prošle godine imali priliku da dodijelite titulu počasnog građanina Majklu Tarneru, nekadašnjem gradonačelniku grada Dejtona u kojem je potpisan mirovni sporazum. Prije nekih godinu dana u Dejtonu imao sam priliku da razgovaram s Maklom Tarnerom i tada se rodila ideja da posvetimo jedno mjesto u Sarajevu koje će služiti kao mjesto sjećanja na potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine - naveo je Schmidt.

Dodao je da je cilj bio da daju neki doprinos, da naprave neki znak kako cijene to što je ostvareno tada i cijene napore koje su ljudi poduzimali.

- Danas, postavljanjem ploče sa natpisom "Dejtonski trg mira" na ovoj zgradi mi obilježavamo mnogo više od pukog naziva. Ideja koja se rodila prošlog novembra ovdje u Sarajevu dobila je punu podršku gradonačelnika Grada Sarajeva. Hvala vam gradonačelniče, što ste dali podršku ovom projektu i što ste danas ovdje sa nama - kazao je visoki predstavnik.

Mislim, naveo je on, da smo svi ovdje pozvani da podržavamo ključne principe Dejtona, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i vladavinu prava. Dejtonski mirovni sporazum ostaje i dalje kamen temeljac stabilnosti Bosne i Hercegovine.

- Ne možemo reći da je dogovor bio lagan, Dejtonski mirovni sporazum je komplikovan sporazum i njegova implementacija je teška. Taj sporazum ima dosta ograničenja, međutim to je potrebno prevazići i krenuti dalje putem implementacije sporazuma ka članstvu u Evropskoj uniji. Danas se moramo prisjetiti ovdje da Dejtona možda ne bi ni bilo da nije bilo privrženosti Sjedinjenih Američkih Država i njihovog angažmana u uspostavljanju mira u ovoj zemlji - kazao je Šmit.

Naveo je kako bi bilo divno da "svi ovdje koji smo prisutni, uključujući i članove Vijeća za implementaciju mira, izrazimo našu posvećenost implementaciji Dejtona i da jednog dana možemo izvijestiti o tome da je Dejtonski mirovni sporazum implementiran".

- Na kraju krajeva, budućnost ove zemlje leži u rukama njenih lidera i njenih građana, to znači da je potrebno uspostaviti partnerstvo. Mi ne možemo znati sada na koji način će ova zgrada biti korištena možda za 10 godina. Međutim, ljudi koji budu prolazili pored ove zgrade će vidjeti ovo kao neki podsjetnik na vremena kada je bilo potrebno uspostaviti mir, kada je bilo potrebno postići prekid vatre i krenuti u bolju budućnost. Prema tome, na neki način ovo je i zavjet za budućnost, da je potrebno da zadržimo mir i da radimo dalje na tome - kazao je visoki predstavnik.

Simbol posvećenosti miru

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je kazao da ploča je "Dejtonski trg mira", koju danas zajednički postavlja sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom, simbol partnerstva, odgovornosti i trajne posvećenosti miru.

Ona nas, dodao je on, podsjeća da mir nije dat jednom zauvijek, on je proces koji zahtijeva stalnu brigu, međusobni dijalog i uvažavanje.

- Za nas Opći okvirni sporazum za mir ima posebnu težinu. Svjesni smo njegovih nedostataka i ograničenja, ali postoji jedna činjenica koja nadilazi svaku kritiku - zaustavio je rat i donio mir. Zahvaljujući tom sporazumu utihnulo je oružje, nastupio je mir u našoj zemlji i okončana je najduža opsada jednog grada i to glavnog u srcu Evrope. Sarajevo je izdržalo, preživjelo i dočekalo reintegraciju svojih naselja - kazao je Avdić.

Dodao je da to nije bio samo administrativni proces, već povratak života, dostojanstva i zajedništva ponovnim spajanjem porodica i obnovom duha Sarajeva.

- Ured visokog predstavnika bio je dio tog puta. Danas, kada govorimo o budućnosti, svjesni smo da je put ka potpunoj suverenosti i funkcionalnosti naše države jasno definisan kroz uslove "5+2". Njihovo ispunjavanje nije samo međunarodna obaveza, već i naša odgovornost prema sigurnoj i sretnoj budućnosti naše djece i budućnosti njihove djece - kazao je Avdić, te dodao da simboličnim otkrivanjem ploče još jednom potvrđujemo opredijeljenost Bosne i Hercegovine ka stabilnosti, prosperitetu i njenom evropskom putu.

- Sa porukom mladima da znanjem, tolerancijom i hrabrošću čuvaju vrijednosti koje su izborene i da nastave da grade društvo jednakih šansi, pravde i međusobnog razumijevanja - kazao je Avdić.

Na kraju je zahvalio visokom predstavniku na njegovoj posvećenosti, na odgovornosti i na iskrenom prijateljstvu i svemu onome što čini za grad Sarajevo i za državu Bosnu i Hercegovinu.