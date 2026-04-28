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Video / Sjećanje na heroje Kaknja: Krvavi 28. april 1993. kada je na kamionu smrti poginulo 19 boraca

Sve nas je manje, nas članova porodica, i molimo vas da nikada ne zaboravite naše šehide i ovo ratište, rekao je Tahir Mandžuka, čiji je sin stradao ovdje

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Piše: Evelin Trako

28.4.2026

Na današnji dan 1993. godine u agresorskom napadu četnika stradalo je 19 pripadnika Trećeg bataljona 309. brdske brigade Kakanj.

Na vozućkom ratištu je inače tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata život za odbranu domovine dalo 107 Kakanjaca.

A 28. april je najbolniji datum u historiji ovog grada. Tada su četnici postavili mine na put kojem se kretala vojska Armije R BiH.

Naletili su kamionom na minu. U obali su također bile postavljene mine. A s druge strane rijeke Čađavice dejstvovao je neprijateljski sijač smrti.

Teško se prisjećati

Nasreću i pravim čudom te Božijim određenjem da je iko ostao živ. Ali hvala Bogu, ostali su. Jedan od njih, preživjeli s kamiona smrti je Muris Smaka.

- Ma nema se tu šta pričat, teško je, sjećam se svega - prokomentirao je Smaka u prolazu.

Uloga Kakanjaca u odbrani Bosne i Hercegovine je velika. Vozućko ratište je bilo jedno od najtežih na kojem su kakanjski borci branili domovinu i slobodu svih nas.

Koliko je Vozuća dušmanima bila važna svjedoči i činjenica da je ratni zločinac Radovan Karadžić svojevremeno poručivao da se u Vozući ne brani Beograd i Srbija, nego Moskva i čast Rusije.

Brojne delegacije

Prisutnima se obratio i Tahir Mandžuka čiji sin je poginuo na ovom ratištu.

- Sve nas je manje, nas članova porodica, i molimo vas da nikada ne zaboravite naše šehide i ovo ratište - rekao je Mandžuka.

Spomena radi okupljenim su se danas u mjestu koje su borci kao kotu zvali Nula, obratili načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević, načelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić te ministri iz Vlade ZDK Adnan Sirovica i Mirza Mušija.

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# VOZUĆA
# KAMENICA
# ZAVIDOVIĆI
# KAKANJ
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