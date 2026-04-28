Inicijativa u Parlamentu BiH: Mogućnost bržeg izdavanja ličnih karata

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović i Denis Zvizdić uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena Zakona o ličnoj karti Bosne i Hercegovine s ciljem ubrzavanja procedure izdavanja ličnih karata u BiH prilikom nekih administrativnih i životnih potreba građana, po uzoru na izdavanje pasoša u brzoj proceduri, navodi zastupnički klub Socijaldemokratske partije u Predstavničkom domu u saopćenju koje je prenio Sektor Parlamentarne skupštine BiH za odnose s javnošću.

Magazinović i Zvizdić ne predlažu mijenjanje standardnog roka za izdavanje lične karte nego kao dodatnu opciju, uslugu građanima kojima je iz opravdanih razloga potrebna lična karta u najkraćem mogućem roku, a plaćali bi odgovarajuće naknade za hitni postupak.

- Posebno veliki broj upita za mogućnost ubrzanog dobijanja lične karte u posljednje vrijeme dolazi od mladih bračnih parova koji su zbog promjene prezimena obavezni izvršiti zamjenu lične karte. Također, česti su slični zahtjevi građana Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori i imaju ograničeno vrijeme boravka u zemlji. Mogućnost ubrzanog procesa trenutno ne postoji. Razlozi za hitno izdavanje lične karte često se odnose i na potrebe zapošljavanja, studiranja, pribavljanja putne isprave, kao i druge životne i administrativne situacije koje zahtijevaju brzu reakciju - navedeno je u saopćenju.

Predlagači ističu da brojne države u regiji i Evropskoj uniji već omogućavaju građanima da uz dodatnu naknadu dobiju lične dokumente u znatno kraćem roku. Takva praksa je standard savremene, efikasne i korisnički orijentirane javne uprave, u skladu s evropskim principima i praksama.

Rješenje je fiskalno neutralno, tehnički izvodivo i bilo bi korak ka modernizaciji javnih usluga u Bosni i Hercegovini. U pripremi zakona obavljene su konsultacije sa predstavnicima IDDEEA-e i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Predlagači očekuju da će oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojiti hitnu proceduru po kojoj su predložene izmjene Zakona o ličnoj karti BiH, kao i da će u najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine, u najkraćem mogućem roku usvojiti ovaj prijedlog zakona, navodi zastupnički klub SDP-a u saopćenju.