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SARAJEVO

Tržni centar "Alta" evakuisan zbog dojave o postavljenoj bombi

U toku je kontradiverzioni pregled prostora koji bi mogao potrajati nekoliko sati

Tržni centar "Alta". Platforma X

M. Až.

28.4.2026

Tržni centar “Alta” u Sarajevu evakuisan je neposredno prije zatvaranja nakon što je stigla dojava da je u objektu postavljena eksplozivna naprava.

Dojava o navodnoj bombi zaprimljena je prije 22:00 sata, nakon čega su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo evakuisali tržni centar prije njegovog planiranog zatvaranja.

Kako je potvrđeno, u toku je kontradiverzioni pregled prostora koji bi mogao potrajati nekoliko sati.

Za sada nije poznato na koji način je dojava upućena, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo najavljeno je da će se o svim okolnostima oglasiti nakon završetka kontradiverzionog pregleda.

Ukoliko se utvrdi da je riječ o lažnoj prijavi, ovaj slučaj bi mogao biti kvalifikovan kao krivično djelo “lažno prijavljivanje”.

# DOJAVA O BOMBI
# SARAJEVO
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