U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Historijski sporazum u Dubrovniku

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Historijski sporazum u Dubrovniku.

U Dubrovniku je 28. aprila potpisan historijski međudržavni sporazum Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o Južnoj interkonekciji. Ovaj energetski projekat podrazumijeva izgradnju plinovoda s ciljem osiguranja sigurnog i stabilnog snabdijevanja energijom.

Historijski projekat potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Nakon potpisivanja u Dubrovniku kreće najveći energetski projekt u BiH.

Prevarena i zaboravljena kategorija žrtava rata: 100.000 bivših logoraša umrlo bez ikakvih prava.

Istočna Bosna zaboravljena i zapostavljena, povratnici bez struje na 70 km od Predsjedništva BiH.

Konaković pod istragom POSKOK-a: Finansijska policija provjerava raspodjelu 600.000 KM.

Marsel Fazlić nakon tri pokušaja dočekao zlato. Bokserska nada je za "Avaz" govorila o ostvarenju svog sna.

Provode se istražne radnje nakon stravične nesreće u Bihaću. Hoće li smrt Adema Jušića biti razjašnjena javnosti.

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak osniva svoju stranku. O razlozima osnivanja govorio je u razgovoru za "Avaz".

"Collapse Band" spreman da osvoji javnost: Objavljen datum izlaska novog albuma.

S dolaskom toplijih dana i sve češćih izleta u prirodu, počinje i sezona krpelja – sitnih nametnika koji mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Infektolog Denis Žepić za "Avaz" je govorio o mjerama prevencije.

Gašenje fabrika smanjuje potrebe i za stranim radnicima. Ekonomija stagnira, firme propadaju, gasimo jednu po jednu kompaniju, kažu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Roditelji učenika u JU Sedma osnovna škola stupili u bojkot nastave. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Predsjednik Donald Tramp kritizirao Britaniju zbog izostanka podrške. Kralj Čarls posjetom SAD pokušava ublažiti političke razlike. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Na stranama jet seta saznajte koji ljetni hitovi osvajaju publiku.

Trener iz BiH Ognjen Zarić piše najljepšu priču. Rođeni Teslićanin vodi SCR Altah u prvo finale Kupa Austrije u historiji kluba, a protiv LASK-a želi ispisati najljepšu stranicu. Više o tome saznajte na sportskim stranama.

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