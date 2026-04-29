Predstavnički dom PSBiH danas o zakonskim prijedlozima o VSTV-u, Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra više zakonskih prijedloga, među kojima i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koji su predložili poslanici: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Usvajanje tog zakona predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je početkom aprila podržala, u drugom čitanju i sa 31 usvojenim amandmanom, prijedlog toga zakona.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović.

Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene i trećestepene sudske funkcije na nivou BiH.

- Dosadašnje rješenje, prema kojem je drugostepeno odlučivanje organizirano unutar istog suda kroz apelaciono odjeljenje, iako je osiguravalo formalnu dvostepenu zaštitu, u institucionalnom smislu nije u potpunosti reflektiralo standarde pune funkcionalne i organizacijske odvojenosti sudskih instanci – obrazložio je Kojović.

Navodi da se uspostavom Apelacionog suda BiH, kao zasebnog suda, osigurava viši stepen nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti u odlučivanju po pravnim lijekovima, te se dodatno jača povjerenje javnosti u pravosudni sistem BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanica Rejhana Dervišević.

Prema odredbama predloženog zakona, poslodavac je obavezan, na račun institucije, za sve zaposlene, odnosno za zaposlene koji to žele, planirati i organizirati sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u BiH.

Predloženo je da se sistematski pregled organizira najmanje jednom u periodu od četiri godine.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić, trebao bi biti razmatran u prvom čitanju (principi).

Predlagač navodi da se predloženim zakonom vrši izmjena i dopuna Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu radi osiguranja kontinuiteta rukovođenja tom agencijom.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za administrativne poslove.

Međutim, Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma jučer je na sjednici konstatirala da je Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH, kao predlagač, odustala od tog prijedloga zakona jer se ovlašteni predstavnik predlagača drugi put nije pojavio na sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo prijedlog tog zakona, kojim se regulira registracija korisnika javno dostupne mobilne telekomunikacijske usluge s plaćanjem unaprijed (prepaid service), s ciljem suzbijanja ili potpunog onemogućavanja zloupotrebe sredstava telekomunikacija za vršenje krivičnih djela.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda ostalih.

Predstavnički dom PSBiH danas bi, između ostalog, trebao razmatrati i Reformsku agendu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH, kao i Rezoluciju o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog naslijeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini, koju su predložili poslanici Saša Magazinović i Jasmin Imamović.