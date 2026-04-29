Na pojedinim putnim dionicama postavljena privremena saobraćajna signalizacija zbog radova

Na dionicama sa aktuelnim radovima postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju promjenu vremena i padavine, upozoravamo na moguće odrone na brojnim dionicama.

Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Zbog redovnog servisiranja tunela Bosna od 8 sati zatvara se dionica autoceste A-1 smjer Nemila-Golubinja. Saobraćaj će biti preusmjeren na magistralni put M-17.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.