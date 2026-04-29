Osim za Vareš turistički voz će ove godine saobraćati i kroz druge gradove ZDK

Turistički voz koji je prošle godine počeo saobraćati industrijskom prugom od Sarajeva do Vareša, ove će godine iz glavnog bh. grada saobraćati i prema ostalim gradovima Zeničko-dobojskog kantona - najavio je za Fenu direktor Turističke zajednice ZDK-a Šaban Ibrišimović.

Plan za ovu godinu bio je da već u prvim danima proljeća krene i prvi turistički voz iz Sarajeva prema Varešu, ali zbog procedura i osiguranja sredstava realno je, dodaje, da se to desi tokom juna.

- U toku je javni poziv Ministarstva turizma i okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti zatvoren u prvim danima maja, a kojima bi, prema najavama, za turističke vozove trebalo biti izdvojeno 150.000 KM. Od toga bi 90.000 KM bilo doznačeno za turistički voz Sarajevo – Vareš, koji je prošle godine bio veliko osvježenje za turističku ponudu FBiH i ZDK-a, a ostatak za turistički voz u Nacionalnom parku Una u Unsko-sanskom kantonu. Dobili smo i obećanje premijera ZDK-a Nezira Pivića da će Vlada ZDK za turistički voz izdvojiti značajna sredstva. Voz bi, u zavisnosti od interesa turista, trebao saobraćati i kroz druge gradove duž pruge kroz naš kanton, sve do Maglaja - navodi Ibrišimović.

Dodaje da će vozovi saobraćati do destinacija u tom kantonu za koje turisti i agencije iskažu interes.

Sve je, kako je istakao, spremno za angažiranje voza Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, čiji su direktori prije 20-ak dana imali i sastanak u Vladi ZDK.

Turistička zajednica ZDK, nakon jučerašnjeg sastanka Turističkog vijeća ZDK-a, planira organizirati sastanke sa iznajmljivačima smještajnih kapaciteta na nivou lokalnih zajednica radi unapređenja međusobne saradnje i jačanja partnerskog odnosa; aktivnije uključiti lokalne zajednica u proces mapiranja turističke signalizacije i intenzivirati aktivnosti s nadležnim ministarstvom na donošenju Pravilnika o evidenciji boravišne takse, evidenciji korisnika usluga noćenja te drugih pratećih pravilnika.

Plan je i poduzeti aktivnosti s ciljem izmjena i dopuna propisa kojim će se olakšati uslovi za obavljanje djelatnosti turističkih vodiča putem nadležnog kantonalnog ministarstva te omogućiti da se registriraju kroz dodatnu djelatnost.