Ko će zamijeniti Irenu Hadžiabdić u CIK-u: Nada Đekić i Jasmina Ramić-Odobašić imaju isti broj bodova

Predstavnički dom Parlamenta BiH na današnjoj sjednici bi trebalo razmatrati i rang listu kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda ostalih.
Jedna pozicija je ostala upražnjena nakon što je razriješena dugogodišnja članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
Na konkurs se prijavilo šest kandidata, a pet je pozvano na razgovor. Komisija za izbor i imenovanje je utvrdila tipski obrazac za ocjenjivanje kandidata te utvrdila konačnu rang listu nakon obavljenih intervjua.
Rang lista je sljedeća: Nada Đekić i Jasmina Ramić-Odobašić imaju isti broj bodova - 38,57, slijedi Uma Isić 37,85 posto i Mubara Vulović 35,71 posto.
Komisija za izbor i imenovanje je rang listu dostavila Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH koja ima zadatak imenovati jednu osobu sa rang liste ocijenjenih kandidata.
Članovi Komisije su članovi Kolegija PSBiH Marinko Čavara, Denis Zvizdić i Nebojša Radmanović, zatim članovi VSTV-a Sedin Idrizović i Duška Bogojević te članovi CIK-a Jovan Kalaba i Željko Bakalar.
U slučaju da Predstavnički dom Parlamenta BiH ne izabere novu članicu CIK-a, Irena Hadžiabdić će nastaviti s poslom u Centralnoj izbornoj komisiji BiH sve do izbora i imenovanja novog člana CIK-a.