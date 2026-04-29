Ko će zamijeniti Irenu Hadžiabdić u CIK-u: Nada Đekić i Jasmina Ramić-Odobašić imaju isti broj bodova

Predstavnički dom Parlamenta BiH na današnjoj sjednici bi trebalo razmatrati i rang listu kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda ostalih.

Jedna pozicija je ostala upražnjena nakon što je razriješena dugogodišnja članica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Na konkurs se prijavilo šest kandidata, a pet je pozvano na razgovor. Komisija za izbor i imenovanje je utvrdila tipski obrazac za ocjenjivanje kandidata te utvrdila konačnu rang listu nakon obavljenih intervjua.