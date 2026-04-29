Gavrankapetanović-Smailbegović: Embriji iz Northwesterna ne smiju propasti, nekim ljudima je ovo posljednja šansa

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, zastupnica Stranke za BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, oglasila se nakon upozorenja o mogućem propadanju pohranjenih embrija iz klinike "Northwestern Medical Center".

Podsjetimo da je Federalna uprava za inspekcijske poslove rekla kako je zdravstveni inspektor u ovom predmetu iscrpio sve zakonom propisane mogućnosti za spašavanje biološkog materijala i pohranjenih embrija. Pozvali su resornog ministra Nediljka Rimca da reaguje kako embriji ne bi propali.

Gavrankapetanović-Smailbegović poručuje da se radi o izuzetno ozbiljnom zdravstvenom, pravnom i etičkom pitanju.

- Ovdje ne govorimo samo o biološkom materijalu, govorimo o parovima koji su prošli težak i iscrpljujući put da bi postali roditelji i svoje povjerenje dali našem zdravstvenom sistemu. Ovaj problem već dugo traje, a rješenje još nije nađeno - istakla je ona.

Smatra kako to pokazuje na postojanje sistemskog problema i pravne praznine u oblasti medicinski potpomognute oplodnje u Federaciji BiH.

- Zato apelujem da Federalno ministarstvo zdravstva hitno preuzme aktivnu ulogu i, u okviru svojih nadležnosti, osigura očuvanje svih pohranjenih embrija, njihovo sigurno preuzimanje i zbrinjavanje. Ovo nam samo još jednom govori o tome da je neophodno donijeti zakonski okvir koji će precizno regulisati postupanje s biološkim materijalom u ovakvim situacijama - istakla je ona.

Podcrtava da ovo mora biti posljednje upozorenje da je neophodno donijeti jasan i sveobuhvatan zakonski okvir koji će precizno regulisati postupanje sa biološkim materijalom u ovakvim situacijama i spriječiti da se ovakva situacija ikada ponovi.

- Nekim ljudima je ovo bila posljednja šansa za roditeljstvo - zaključila je Gavrankapetanović-Smailbegović.

Prema posljednjim informacijama, Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) je vratio Tužilaštvu Kantona Sarajevo predmet koji se odnosi na postupanje u vezi s embrionima i zatvaranjem klinike Northwestern Medical Center.