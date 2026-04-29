Amer Bekan o Južnoj interkonekciji za "Avaz": Gasovod po EU propisima

Projekt Južna interkonekcija je u potpunosti usklađen s evropskim energetskim i tržišnim propisima, a Bosni i Hercegovini će donijeti veću sigurnost snabdijevanja i stabilniju energetsku tranziciju, navodi za „Dnevni avaz“ Amer Bekan, predstavnik investitora, američke kompanije AAFS.

On je ovim riječima komentarisao upozorenja koja je EU uputila vlastima BiH, da prilikom realizacije ovog projekta moraju „s dužnom pažnjom razmotriti i obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i procesa evropskih integracija“.

Bekan ističe da su kritike legitimne u demokratiji, ali je važno da se one temelje na činjenicama, a ne na pogrešnim interpretacijama.

Usklađenost s EU

Objašnjava da projekt gasovoda predviđa potpunu usklađenost s EU pravilima, između ostalog i o slobodnom pristupu gasovodu svim zainteresovanim stranama pod jednakim uslovima. Usvajanjem tih principa osiguravamo otvoreno i konkurentno tržište, zbog čega su neutemeljene tvrdnje o “zatvaranju kapaciteta” ili dugoročnim ekskluzivnim aranžmanima.

Projekt Južne interkonekcije je u funkciji diverzifikacije izvora snabdijevanja i jačanja energetske sigurnosti, što je jedan od ključnih prioriteta EU. Povezivanje na LNG terminal na Krku i evropsko tržište znači smanjenje ovisnosti o jednom dobavljaču, što je također u potpunosti u skladu s politikama EU, ističe on.

Uloga gasa

Prirodni gas je prepoznat kao tranzicijsko gorivo u procesu dekarbonizacije nekog energetskog sistema, ističe Bekan. Objašnjava da je projekt tehnički projektovan da bude kompatibilan s budućim zelenim energetskim rješenjima, poput hidrogena, te dugoročno usklađen s klimatskim ciljevima.

Južna interkonekcija je projekt koji je otvoren za međunarodne finansijske institucije poput IFC-a i EBRD-a, što dodatno osigurava visoke standarde transparentnosti, ističe on. Dodaje da se svi projektni koraci se odvijaju transparentno i kroz institucije Federacije BiH.

Investiciji će donijeti značajan rast BDP-a, zapošljavanje i industrijski razvoj, ističe Bekan i objašnjava da će planirana izgradnja modernih plinskih elektrana doprinijeti stabilnosti elektroenergetskog sistema i smanjenju zagađenja.