Video / Hit na internetu: Muškarac u Tuzli zaplivao u gradskoj fontani

Na društvenim mrežama kruži nesvakidašnji i za mnoge duhovit video iz Tuzle, za koji se navodi da je snimljen jučer u jednom od gradskih naselja.

Na snimku se vidi muškarac koji je, očigledno tražeći osvježenje, ušao u gradsku fontanu i počeo plivati, na iznenađenje prolaznika koji su se zatekli na licu mjesta.