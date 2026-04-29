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TRAŽIO OSVJEŽENJE

Video / Hit na internetu: Muškarac u Tuzli zaplivao u gradskoj fontani

Među najčešćim su duhovite opaske poput: „Otvorio je sezonu kupanja“ i „Policija ništa, čovjek se samo rashlađuje“

Muškarac u Tuzli zaplivao u gradskoj fontani. Screenshot

A. O.

29.4.2026

Na društvenim mrežama kruži nesvakidašnji i za mnoge duhovit video iz Tuzle, za koji se navodi da je snimljen jučer u jednom od gradskih naselja.

Na snimku se vidi muškarac koji je, očigledno tražeći osvježenje, ušao u gradsku fontanu i počeo plivati, na iznenađenje prolaznika koji su se zatekli na licu mjesta.

Prizor je ubrzo izazvao brojne reakcije na internetu, a korisnici društvenih mreža nisu štedjeli na komentarima. Među najčešćim su duhovite opaske poput: „Otvorio je sezonu kupanja“ i „Policija ništa, čovjek se samo rashlađuje“.

Iako za sada nije poznato da li su reagovale nadležne službe, video je u kratkom vremenu postao viralan i privukao veliku pažnju građana.

Ovaj neobični potez još jednom pokazuje kako toplije vrijeme i više temperature znaju inspirisati ljude na neobične načine rashlađivanja.

# FONTANA
# MUŠKARAC
# TUZLA
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