Video / Hit na internetu: Muškarac u Tuzli zaplivao u gradskoj fontani

Na društvenim mrežama kruži nesvakidašnji i za mnoge duhovit video iz Tuzle, za koji se navodi da je snimljen jučer u jednom od gradskih naselja.
Na snimku se vidi muškarac koji je, očigledno tražeći osvježenje, ušao u gradsku fontanu i počeo plivati, na iznenađenje prolaznika koji su se zatekli na licu mjesta.
Prizor je ubrzo izazvao brojne reakcije na internetu, a korisnici društvenih mreža nisu štedjeli na komentarima. Među najčešćim su duhovite opaske poput: „Otvorio je sezonu kupanja“ i „Policija ništa, čovjek se samo rashlađuje“.
Iako za sada nije poznato da li su reagovale nadležne službe, video je u kratkom vremenu postao viralan i privukao veliku pažnju građana.
Ovaj neobični potez još jednom pokazuje kako toplije vrijeme i više temperature znaju inspirisati ljude na neobične načine rashlađivanja.