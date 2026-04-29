Jelena Trivić najavila zajednički nastup sa SDS-om na izborima: U kasnim večernjim satima Blanuša poslao prijedlog

Jelena Trivić je objavila na svom Facebook nalogu da joj je "u kasnim večernjim satima Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, poslao potencijalni tekst sporazuma o zajedničkom opozicionom nastupu na narednim oktobarskim izborima".

- Lično mogu reći da je za nas ovaj sporazum prihvatljiv i da ću ga predložiti organima Narodnog fronta i vjerujem da sa naše strane neće biti problem da se jedan ovakav sporazum usvoji - napisala je.

Kako je kazala, ovo je prva bitna stepenica, vrlo konkretna, koja treba da se usvoji na organima Narodnog fronta u najskorijem periodu kako bi ubrzali proces dolaženja do zajedničkih kandidata.

- Na kraju krajeva mi smo na dogovor opozicije po principu “svi za stolom”, pozivali već tri mjeseca i evo SDS je odlučio da se to pitanje konkretizuje i ide u operativnu realizaciju. Imali bismo intervenciju na tačku u kojoj se govori o potencijalnom premijeru, koji prema Sporazumu, ne može doći iz reda stranke koja daje kandidata za predsjednika. Smatramo da je tu trebalo dodati “i kandidata za srpskog člana Predsjedništva”, ali mi nećemo praviti problem u ovoj fazi u smislu dolaženju do ključnog početnog dogovora - istakla je.

Prema njenim riječima svi dogovori nakon izbora zavisit će od kompetencija potencijalnog premijera, njegovog stručnog i političkog profila, kao i od rezultata svake od stranaka, ali sve to pada u vodu ako se ne pobijedi za nivo predsjednika RS-a.

- Zato je tačka jedan u kojoj se govori o jednom zajedničkom kandidatu opozicije za obje inokosne funkcije u ovom momentu imperativ. I da, snažno podržavamo tačku 3 u kojoj se govori o formiranje buduće vlade bez SNSD-a, to je ono gdje Narodni front ne bi pravio nikakav kompromis - zaključila je Trivić.