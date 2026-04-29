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PREDSJEDNIK HRS-A

Slaven Raguž za “Avaz”: O potencijalnoj podršci Lučiću petorka odlučuje iduće sedmice

Objavio kandidaturu neovisno o bilo čemu što se tiče razgovora koji su vođeni u sklopu ovih pet stranaka, kazao je

Slaven Raguž. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.4.2026

Pravnik, bivši visoki oficir HVO-a i Vojske FBiH Zdenko Lučić najavio je svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda. Ipak, formalnu potvrdu stranaka petorke će sačekati nekoliko dana, potvrđeno je za “Avaz” iz ovog bloka hrvatskih stranaka, jer njegova kandidatura još nije konačno usaglašena.

- Zdenko Lučić je objavio kandidaturu neovisno o bilo čemu što se tiče razgovora koji su vođeni u sklopu ovih pet stranaka. O potencijalnoj podršci ili ne ovoj kandidaturi, očitovati ćemo se sljedeći tjedan – kazao nam je predsjednik Hrvatske republikanske stranke, Slaven Raguž.

Pored republikanaca, među strankama petorke su i HDZ 1990, HNP, HDS i HSS.

# SLAVEN RAGUŽ
# ZDENKO LUČIĆ
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