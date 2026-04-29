Svečani prvomajski četvorobroj "Dnevnog avaza" bogat sadržajima

Naredni broj „Dnevnog avaza“ izlazi sutra, 30. aprila, kao četvorobroj za 30. april, 1.,2. i 3. maj. U prazničnom izdanju najtiražnijeg lista u Bosni i Hercegovini čekaju vas aktuelne praznične teme i razgovori, iz kojih izdvajamo:

Umjesto uz roštilje, logorske vatre ili ceremonijalne lokalne skupove, članovi svih 37 organizacija Sindikata metalaca FBiH Međunarodni dan rada dočekuju na način kako to rade svi ozbiljni sindikalni pokreti u svijetu – na protestima, u borbi za radnička prava.

Donosimo ispovijesti tri generacije radnika nakon gašenja Željezare. Neki od njih odbili su poslove u inostranstvu da bi ostali u Zenici i Bosni i Hercegovini, a sada ostaju bez posla.

Sjećamo se 2. maja 1992., jednog od ključnih datuma u odbrani BiH: Dana slave i hrabrosti branitelja Sarajeva. U jednom od ključnih dana u odbrani samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine tenkovi i transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su nadljudskim naporima pripadnika Teritorijalne odbrane i Specijalne jedinice MUP-a RBiH na Skenderiji, na samo stotinjak metara od zgrade Predsjedništva RBiH.

Drugi maj se pamti i po zarobljavanju prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića, nakon povratka s pregovora u Lisabonu, te njegovom sprovođenju u kasarnu u Lukavici.

Otkrivamo gdje su sada branitelji Sarajeva, koji se u ispovijestima za „Avaz“ sjećaju herojskih dana.

Gdje će i da li će građani BiH putovati za 1. maj, da li će BHRT dobiti sudski presuđene milione maraka iz RS-a i mnoge druge aktuelne teme čitajte u četvorobroju „Dnevnog avaza“.

Prilog Extra donosi sedmični televizijski program, sadržaj najpopularnijih televizijskih serija, te detalje iz života poznatih osoba iz svijeta muzike i kulture.

Rad oglasnih službi

Oglasne službe u Sarajevu „Avaz Twist Tower“ i Nedžarići neće raditi u četvrtak, 30. aprila, petak i subotu, 1. i 2. maja. U nedjelju, 3. maja, radno vrijeme je standardno. Za Marketing službu avaz roto-press d.o.o. četvrtak 30. april je radni dan, dok su petak i subota, 1. i 2. maj, neradni dani.