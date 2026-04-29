"Al Jazeera Balkans" završila u garaži na Šipu

No, Edhem Fočo, siva eminencija ove televizije, tvrdio je kako su poslovi Al Jazeere Balkans direktno povezani s njegovim imenom, te da ovaj projekat pravno ne može funkcionirati bez njega. Nakon što je odbijen prijedlog iz Dohe, vlasnici su odlučili u potpunosti ukinuti svoj program na Balkanu.

Kako je ranije pisao portal Istraga.ba , sve je propalo nakon što Edhem Fočo i Tarik Đođić nisu pristali da se povuku s čela Al Jazeere Balkans. Fočo i Đođić su dobili ponudu da se povuku, a da televizija nastavi sa radom.

Oni su na taj način stotine ljudi ostavili bez hljeba. Od svega je danas ostao samo znak Al Jazeere, ali je i on završio u garaži na Šipu.

Problemi na relaciji Doha-Sarajevo eskalirali su 28. novembra 2024. godine kada je Istraga.ba objavila da je Tarik Đođić, direktor AJB-a izdavao fiktivne potvrde kompaniji Mindset u vlasništvu članova porodice Gordana Memije, kuma Elmedina Konakovića. Zbog tih potvrda, izdatih s pečatom Al Jazeere Balkans, propao je Samit lidera Zapadnog Balkana i EU koji je trebala organizirati Memijina firma. Ambasada Katara tada je odmah obavijestila vlasti u Dohi da je narušen ugled njihove kompanije u Sarajevu i centrala Al Jazeere je naložila hitnu reviziju poslovanja. Kako bi spasio svoje prijatelje u Sarajevu, u Dohu je 15. decembra 2024 godine hitno otputovao Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH. Javnost je tada obavijestio o svim sastancima, osim o sastanku koji je imao sa direktorom Al Jazeere. Konaković je tada pokušao organizirati i sastanak sa vlasnicima Al Jazeere, ali oni su tada bili “na službenom putu”.

Ministrov pokušaj lobiranja nije uspio. Al Jazeera je nastavila sa revizijom svog balkanskog programa i otkrili su brojne nepravilnosti kada su u pitanju angažmani vanjskih produkcijskih kuća. Među najzastupljenijim su, svakako, bile kompanije čiji je vlasnik (bio) Gordan Memija, kum ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, čija je supruga, Dalija Hasanbegović, bila “zaštitno lice” Al Jazeere Balkans.

Nekoliko sumnjivih poslova Al Jazeera Balkans je realizirala i sa BH Telecomom gdje većinu poslova na polju medijske saradnje realizira Nađa Lutvikadić-Fočo. Nađa Lutvikadić je supruga Edhema Foče, najutjecajnije osobe na Al Jazeeri u Sarajevu. BH Telecom bio je generalni pokrovitelj projekta Al Jazeera Balkans Doc festivala. Direktor AJB DOC-a bio je upravo Edhem Fočo, dok se o pokroviteljstvu BH Telecoma brinula njegova supruga Nađa Lutvikadić.

Kada su u pitanju poslovi Gordana Memije i Al Jazeere Balkans, njima se već bavi i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u vezi istrage Black Tie. Naime, prema nalazima Uprave za indirektno oporezivanje, Memijine firme imale su nekoliko sumnjivih faktura sa Al Jazeerom Balkans u vezi sa snimanjem i postprodukcijom serijala Alhemija Bakana.

Upravo ovaj izvještaj Gordan Memija je uspio “popeglati” sa službenicima UIO, ali su istražitelji, nakon akcije Black Tie, vještačenjem Memijinog telefona pronašli dokaze koji potvrđuju korupciju na relaciji Konakovićev kum – službenik UIO. Istražni organi posjeduju i snimke Memijinih sastanaka sa inspektorima UIO na kojima se “peglao” izvještaj koji je problematizirao nekoliko fakture na relaciji AJB – Foto Art.

Podsjećamo, u okviru akcije Black Tie, usmjerene protiv narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je i Sead Preljević, uposlenik Al Jazeera Balkans. On je osumnjičen da je, zajedno sa Davorom Curlom, iz Nizozemske u BiH prebacio novac koji je prethodno dobio od članova narko kartela Tito i Dino. Prema navodima iz istrage, taj novac je predat Gordanu Memiji i bilo je planirano da se tim novcem narko kartela za potrebe Specijalne jedinice FUP-a kupe uniforme kao znak zahvalnosti Edina Gačanina Tita zbog toga što su ga federalni specijalci pratili prilikom njegovog dolaska u BiH u jesen 2016. godine, pisao je ranije portal Istraga.ba.