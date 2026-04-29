Poslanik u Narodnoj Skupštini RS Igor Crnadak: Oligarsi vuku krupne poteze prije izbora

Šef kluba poslanika PDP-a u NSRS Igor Crnadak osniva novu stranku, koja će, prema trenutno dostupnim informacija, nositi naziv - Partija demokratskog progresa RS. Na taj način stavljena je tačka na spekulacije o neslaganjima s aktuelnim predsjednikom PDP-a Draškom Stanivukovićem.

O razlozima formiranja nove stranke na političkoj sceni u BiH Crnadak je govorio za “Avaz”, ne otkrivajući još imena visokih funkcionera PDP-a koji će mu se pridružiti.

Spašavanje PDP-a

- U toku je spašavanje, ne samo PDP-a i njegove originalne ideje, nego i čitavog političkog pravca koji zagovara uređeno i pristojno društvo, vladavinu zakona, pošten i dostojanstven pristup vođenju institucija. Mnogi su me potcijenili kada sam govorio da 70.000 građana RS, koji su glasali za PDP prije četiri godine, ne smije biti dovedeno u situaciju da im jedina opcija za glasanje bude neka druga politička priča, s potpuno drugačijom vizijom, i vrijednosno, i kadrovski. Toliko za sada – kaže Crnadak.

Crnadak se prije nekoliko dana susreo s britanskim ambasadorom u BiH Džulijanom Rajlijem (Julian Reilly), kojem je prenio stav da je “aktuelna vlast u RS i BiH potpuno nesposobna i nije u stanju donijeti bilo kakve pozitivne pomake za narod”.

- Dvije najvažnije stvari iz brojnih razgovora koje sam imao u posljednje vrijeme su da niko od stranaca na svojim agendama nema promjene Dejtonskog sporazuma i da je podrška međunarodne zajednice nepodijeljena oko toga da nam konačno trebaju pošteni i fer izbori. Ove dvije stvari me raduju, ne zato što se poklapaju s mojim političkim djelovanjem, nego zato što su usmjerene na dobrobit svih ljudi u RS i BiH. Nažalost, kroz prošlost smo svjedočili da je u brojnim slučajevima djelovanje međunarodne zajednice doprinosilo krizama i podjelama. Zato je veoma vrijedan i pozitivan današnji stav da se krećemo prema stabilnosti u skladu s Dejtonom i da sva izborna korupcija, manipulacija s izbornom voljom građana mora hitno biti zaustavljena – otkriva Crnadak.

Nije neočekivano

Komentirajući situaciju u kojoj je aktuelna vlast dopustila gašenje privrednih giganata poput Koksare i Željezare u FBiH, ili Rudnika Ljubija u RS, te da je sve tri kompanije prema gašenju poveo Gordan Pavlović, blizak Miloradu Dodiku, Crnadak kaže da je na kraju ovog mandata očigledno da brojni funkcioneri i njima pripadajući oligarsi vuku krupne poteze.

- Obezbjeđuju unosne poslove i pokušavaju završiti neke njima važne stvari prije oktobra. To nije neočekivano. U RS su čak toliko izgubili razum da iz Fonda solidarnosti, koji smo napravili u teškim uslovima korone, pokazujući veliku solidarnost našeg naroda, uplaćuju milione maraka privatnim firmama, kao što je bio slučaj sa šest miliona za Rudnik Ljubija. Isto kao što nas ne čudi to što rade, ni njih ne treba čuditi da će se nova vlast baviti sa svim tim štetnim poslovima nakon izbora. Pogledajte mađarske postizborne događaje i možete steći sliku šta će se u Srpskoj dešavati poslije oktobra – ističe Crnadak.