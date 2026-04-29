Horor dječije igralište u Novoj Otoci: Inspekcija ga zatvorila, ali se i dalje koristi

Dječije igralište u naselju Nova Otoka u Sarajevu iako je zabranjeno za upotrebu zbog opasnosti po djecu i dalje se koristi.

Prema informacijama sa lica mjesta Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo zabranila je upotrebu igrališta u Novoj Otoci, ali je pristup tom igralištu i dalje omogućen i pojedina djeca ga koriste.

Ono što je ekipa "Avaza" zatekla je u njamanju ruku zastrašujuće - polomljene sprave, tobogan kroz koji može propasti dijete, pokidane ljuljaške i oštećene klackalice.

Na svim ovim spravama dijete se može ozbiljno povrijediti i postavljanjem obavijesti da je upotreba zabranjena problem nije riješen.

Da problem bude još veći ovo je jedino igralište u naselju i praktično jedino mjesto gdje se djeca iz okolnih zgrada mogu igrati u blizini doma.