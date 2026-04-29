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OPASNO PO DJECU

Horor dječije igralište u Novoj Otoci: Inspekcija ga zatvorila, ali se i dalje koristi

Umjesto hitnog saniranja postavljaju se obavijesti na papirima

Igralište u Novoj Otoci - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Mirela Pekušić

29.4.2026

Dječije igralište u naselju Nova Otoka u Sarajevu iako je zabranjeno za upotrebu zbog opasnosti po djecu i dalje se koristi.

Prema informacijama sa lica mjesta Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo zabranila je upotrebu igrališta u Novoj Otoci, ali je pristup tom igralištu i dalje omogućen i pojedina djeca ga koriste.

Ono što je ekipa "Avaza" zatekla je u njamanju ruku zastrašujuće - polomljene sprave, tobogan kroz koji može propasti dijete, pokidane ljuljaške i oštećene klackalice.

Na svim ovim spravama dijete se može ozbiljno povrijediti i postavljanjem obavijesti da je upotreba zabranjena problem nije riješen. 

Da problem bude još veći ovo je jedino igralište u naselju i praktično jedino mjesto gdje se djeca iz okolnih zgrada mogu igrati u blizini doma.

Polomljene sprave na igralištu. Avaz

Pitanje sigurnosti djece na igralištima sve je glasnije. Neispravne ili polomljene sprave, opasne podloge, nesigurno okruženje, samo su neke od opasnosti po djecu.

Nedavno je u Brezi tobogan otkinuo djetetu prst, a ovo nažalost nije izlovan slučaj.

Postavlja se pitanje ko je odgovoran i zašto sigurnost djece nije nešto što se rješava po hitnom postupku. Umjesto hitnog saniranja postavljaju se obavijesti na papirima i table sa natpisom da se igrališta koriste na vlastitu odgovornost. A kada se desi tragedija pitamo se ko je zakazao.

# IGRALIŠTE
# NOVA OTOKA
# DJEČIJE IGRALIŠTE
# SARAJEVO
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