Ivica Osim: 4. godišnjica smrti „Štrausa s Grbavice”

Na današnji dan 2022. godine, preminuo je legendarni bosanskohercegovački fudbaler i trener Ivica Osim, poznat i po nadimcima Švabo i „Štraus s Grbavice”, koje je dobio u mladim fudbalskim danima zahvaljujući svom umijeću s loptom. Osim je rođen u Sarajevu 1941. godine, a igračku karijeru počeo je u sarajevskom Željezničaru, potom je igrao za nizozemski Zwolle te francuske klubove Sedan, Strasbourg i Valenciennes. Za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije odigrao je 16 utakmica i bio u timu koji je na Evropskom prvenstvu 1968. osvojio srebro. Trenerski uspjesi FK Željezničar je kao trener vodio od 1978. do 1986. godine, kada je postao selektor Jugoslavije sve do početka agresije na BiH, 1992. godine. Osim je potom trenirao grčki Panathinaikos, s kojim je dva puta osvojio Kup Grčke. Iz Grčke odlazi u Austriju i trenira klub Sturm, s kojim je dva puta bio šampion i dva puta osvojio Kup Austrije, te nastupao u Ligi prvaka od 1998. do 2000. godine. Poslije odlazi da trenira japanski JEF United, s kojim 2005. godine osvaja japanski Liga Kup, a posljednji trenerski angažman imao je kao selektor Japana 2007. godine. Moždani udar Osim je, 16. novembra 2007., doživio moždani udar, a 26. novembra se probudio. Godine 2011., FIFA je postavila Osima na čelo Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH. Ivica je posljednje dane života provodio uživajući s unucima i baveći se humanitarnim radom. Bio je poznat po skromnosti i empatiji prema onima kojima je pomoć bila potrebna.

Rudolf I Habsburg . Wikipedia.org Rudolf I Habsburg . Wikipedia.org

Rođen njemački car Rudolf I Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca 1218. - Rođen njemački car Rudolf I Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca, koji je vladao od 1273. do smrti 1291. U bici na Moravskom polju 1278. pobijedio je češkog kralja Otokara Drugog Pšemisla i od njega otrgnuo Austriju, Kranjsku i Štajersku koje su, s kasnije pripojenom Koruškom, postale nasljedne habsburške zemlje, čime je udaren temelj Habsburške monarhije. 1672. - Engleski pisac i političar Džozef Adison (Joseph Addison), koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji, rođen je na današnji dan. Većinu tih moralističko-racionalističkih eseja je objavljivao u listovima "Tatler" i "Spektator". Napisao je i tragediju "Katon”. 1707. - Stvorena unija Engleske i Škotske pod nazivom Velika Britanija. 1819. - U Francuskoj uvedena sloboda štampe. 1873. - Škotski ljekar, misionar i istraživač Afrike Dejvid Livingston (David Livingstone), koji je otkrio Viktorijine vodopade, pronađen mrtav u mjestu Čitambo u sadašnjoj Zambiji. Prvi je istraživao pustinju Kalahari, bazen rijeke Zambezi, jezero Njasu te druga afrička jezera i izvorište rijeke Kongo. Duže od 30 godina je proveo u Africi. Sahranjen je u Vestminsterskoj katedrali u Londonu.

Međunarodni praznik rada . Wikipedia.org Međunarodni praznik rada . Wikipedia.org

Danas se obilježava Međunarodni praznik rada 1886. – U Čikagu 40.000 američkih radnika stupilo u štrajk, zahtijevajući bolje uslove rada, izražene u paroli "tri osmice" - po osam sati rada, odmora i kulturnog uzdizanja. U krvavom sukobu s policijom ubijeno je šest i ranjeno gotovo 50 radnika, a veliki broj je uhapšen. Pet radničkih vođa je osuđeno na smrt, a trojica na robiju. Na Prvom kongresu Druge internacionale 1889. je odlučeno da se svake godine 1. maja masovno demonstrira kao znak sjećanja na čikaške radnike. U sjećanje na ovaj događaj, svake godine na današnji dan se obilježava Međunarodni praznik rada. 1895. - U Sarajevu je počeo saobraćati prvi električni tramvaj, zamijenivši dotadašnji tramvaj na konjsku vuču. Tramvaj je vozio od Željezničke stanice do Latinske ćuprije. Sarajevo je tako postalo prvi grad u Evropi koji je imao cjelodnevnu tramvajsku liniju. Linija je otvorena za Novu 1885. godinu kao probna, a tramvaje su tada pokretali konji. Prvi električni tramvaj imao je dvoja vrata, a mogao je primiti 24 putnika. 1900. - Objavljen prvi broj časopisa “Behar”. Osnivači “Behara” bili su Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić i Osman Nuri Hadžić, a štampanje lista finansirao je veletrgovac iz Tešnja Ademaga Mešić, kojeg su zbog toga smatrali vlasnikom “Behara”. List za pouku i zabavu, kako je glasio podnaslov, svoj prvi broj objavio je 01. maja 1900. godine i neprekidno je izlazio deset godina (1910.), svakih 15 dana. Glavni urednici su bili Safvet-beg Bašagić (1900.), Edhem Mulabdić (1901. – 1906.), Mehmed Džemaludin Čaušević (1907.), Musa Ćazim Ćatić (1908.), Ljudevit Dvorniković (1909. - 1910.). 1904. - Umro češki kompozitor Antonjin Dvoržak, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Njegova djela, u kojima se koristio i folklorom drugih naroda, puna su melodike i orkestarskih boja i prožeta su slovenskom osjećajnošću. Djela: opere "Rusalka", "Jakobin", "Đavo i Kaća", devet simfonija, uključujući čuvenu "Simfoniju iz Novog svijeta", orkestarska kompozicija "Slovenske igre", "Koncert za violončelo i orkestar br. 2 u ha-molu", "Koncert za violinu i orkestar u A-molu", koncerti za klavir i orkestar, kamerna muzika. 1923. - Rođen američki pisac Džozef Heler (Joseph Heller), koji je iskustva iz vazduhoplovstva SAD, u kojem je služio u Drugom svjetskom ratu, oživio u crnohumornom romanu "Kvaka 22". Ostala djela: romani "Nešto se desilo", "Dobar kao zlato", drama "Bombardovali smo u Njehejvnu".

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