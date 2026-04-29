Istočna Bosna zaboravljena i zapostavljena: Povratnici bez struje ni 70 km od Predsjedništva BiH

Ako krenete iz Sarajeva prema Foči, Goraždu, Višegradu, Zvorniku, Srebrenici ili Vlasenici, možete vidjeti koliko je istočna Bosna zapostavljena i zaboravljena. Međutim, nisu samo zapušteni putna infrastruktura i privreda, već su grubo zanemarene i potrebe povratnika u tom dijelu BiH. U ovom dijelu BiH su povratnici zaboravljeni i prepušteni sebi, navodi Midheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Vratila se u Foču i pored svega što je preživjela. - Ovo srce Bosne je poprilično odbačeno od institucija BiH i politike koja se trenutno vodi u BiH. Uprkos tome, mnogi su odlučili da se vrate i da žive tu. Zar to nije za svaku pohvalu, zar politička struktura ne treba da razmišlja o povratnicima, o tim ljudima koji grade svoj život. Foča je 77 kilometara od Predsjedništva BiH, a još pojedini krajevi nemaju struje i ljudi žive kao u 16., a ne 21. vijeku – istakla je Kaloper.

Kaloper: Bitno samo Sarajevo . Detektor.ba Kaloper: Bitno samo Sarajevo . Detektor.ba

Bitno samo Sarajevo Kazala je kako se stiče utisak da je važno samo Sarajevo i okolina Sarajeva, te da se prema ovom dijelu zemlje osjeti maćehinski odnos vlasti. - Ovdje treba krenuti od podsticaja i podrške povratnicima i prilagoditi ulaganja kako bi se ljudima stvorili bolji uslovi za život – kazala je Kaloper za „Avaz“.

Ef. Hodžić: Proces povratka završen . Facebook Ef. Hodžić: Proces povratka završen . Facebook