Istočna Bosna zaboravljena i zapostavljena: Povratnici bez struje ni 70 km od Predsjedništva BiH

Ako krenete iz Sarajeva prema Foči, Goraždu, Višegradu, Zvorniku, Srebrenici ili Vlasenici, možete vidjeti koliko je istočna Bosna zapostavljena i zaboravljena. Međutim, nisu samo zapušteni putna infrastruktura i privreda, već su grubo zanemarene i potrebe povratnika u tom dijelu BiH.
U ovom dijelu BiH su povratnici zaboravljeni i prepušteni sebi, navodi Midheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Vratila se u Foču i pored svega što je preživjela.
- Ovo srce Bosne je poprilično odbačeno od institucija BiH i politike koja se trenutno vodi u BiH. Uprkos tome, mnogi su odlučili da se vrate i da žive tu. Zar to nije za svaku pohvalu, zar politička struktura ne treba da razmišlja o povratnicima, o tim ljudima koji grade svoj život. Foča je 77 kilometara od Predsjedništva BiH, a još pojedini krajevi nemaju struje i ljudi žive kao u 16., a ne 21. vijeku – istakla je Kaloper.
Bitno samo Sarajevo
Kazala je kako se stiče utisak da je važno samo Sarajevo i okolina Sarajeva, te da se prema ovom dijelu zemlje osjeti maćehinski odnos vlasti.
- Ovdje treba krenuti od podsticaja i podrške povratnicima i prilagoditi ulaganja kako bi se ljudima stvorili bolji uslovi za život – kazala je Kaloper za „Avaz“.
Da je istočna Bosna zaboravljena i zapostavljena, mišljenja je i Miralem ef. Hodžić, glavni imam Medžlisa IZ u Foči.
Bojim se da nemamo nikakvu viziju. Proces povratka je davno završen. Nažalost, završen je prije nego je počeo. Ako smo čovjeku dali kravu, a nismo mu obezbijedili plasman mlijeka, napravili smo žrtvu od njega i nismo uradili ništa – istakao je ef. Hodžić.
Život nije lagodan
S druge strane, kako kaže, pokušalo se ljudima predočiti da će imati lagodan život, međutim, život u Foči nije baš lagodan. Ipak, postoje i pozitivni primjeri koji vraćaju nadu.
- Imamo studente iz 38 država koji studiraju medicinu u Foči, i to je naš džemat ujedno. To su potencijalni predsjednici država, ugledni ljudi koji će se sigurno jednog dana u velikom stilu vratiti u Foču – kazao je.
Kakav je odnos vlasti prema Foči, govori putna komunikacija između Sarajeva i Foče i put koji je zatvoren. Prema riječima imama Hodžića ide se preko makadamskih puteva, dok je put preko Romanije u još gorem stanju
- Kada pogledamo druge dijelove BiH, mnogo su razvijeniji, a ovaj dio BiH trebao bi biti strateški važan. Ovaj narod je ovdje zadovoljan sa malo. U 21. vijeku mi pričamo o struji i vodi i stvarima koje su odavno trebale biti završene – istakao je.
Ono šta također dodatno opterećuje povratnike jesu administrativne stvari i proces dokazivanja da su oni na tom prostoru živjeli prije rata.
Pozitivni primjeri
- Imali smo stablo koje je ugrožavalo prolaznike i vjernike u haremu Aladža džamije. To je uklonio naš prijatelj iz Spasilačke službe Wolf Nenad Ikonić koji je došao sa svojom ekipom bez obzira što se radi o džamiji i od srca očistio bez ikakve nadoknade. Ima nade i postoje pozitivni primjeri – kazao je ef. Hodžić za „Avaz“