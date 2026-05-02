Prije 83 godine rođen bard regionalnog glumišta Mustafa Nadarević

Na današnji dan 1943. godine, u Banjoj Luci je rođen Mustafa Nadarević, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih i hrvatskih pozorišnih i filmskih glumaca. Pozorišnu karijeru Nadarević je počeo u Zagrebačkom teatru mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Na pozorišnim daskama igrao je kao gostujući glumac i u HK "Ivan pl. Zajc" u Rijeci, HNK u Splitu i Dubrovačkim ljetnim igrama. Brojne filmske uloge Osim pozorišnih, brojne uloge ostvario je u više filmova i TV serija, između ostalih, „Otac na službenom putu“, „Miris dunja“, „Već viđeno“, „Glembajevi“, „Praznik u Sarajevu“, „Gluvi barut“, „Savršeni krug“, „Kod amidže Idriza“... Publiku ispred malih ekrana oduševio je ulogom Izeta Fazlinovića u seriji “Lud, zbunjen normalan”. Preminuo je 22. novembra 2020. godine u Zagrebu nakon što mu je dijagnosticiran karcinom pluća.

Leonardo da Vinči . Wikipedia.org Leonardo da Vinči . Wikipedia.org

Umro Leonardo da Vinči, jedan od najvećih umova renesanse 1519. - Umro italijanski slikar, vajar, arhitekt, inžinjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinči (Vinci), jedan od najvećih umova renesanse, koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje s egzaktnom modernom metodom opažanja. U Francusku je prešao 1516., gdje je i umro. Izradio je relativno malo slika, od kojih su najznačajnije "Mona Liza", "Bogorodica u pećini", "Sveta Ana", "Tajna večera". Uradio je mnoštvo crteža, a mnoge njegove freske su oštećene zato što je eksperimentisao bojama. Nije se interesovao samo za ljudsko tijelo i prirodu nego i za psihologiju: u "Tajnoj večeri" je metodski prostudirao i nijansirano izrazio karakter svake ličnosti, a u "Mona Lizi" je tražio misteriju unutrašnjeg života. Prvi je unio atmosferu u slike i pomoću svijetlo-tamnog modelisanja (sfumato) dao toplinu kože i mekoću tijela. Nijedno njegovo vajarsko djelo nije sačuvano, a arhitektonske zamisli su ostale u projektu. Živo su ga privlačile i prirodne nauke - fizika, astronomija, hemija. Radio je i na konstruisanju sprave za letenje. Napisao je "Traktat o slikarstvu". 1567. - U Veneciji umro Marin Držić, najbolji hrvatski, ali i regionalni, renesansni dramatik i lirik. Najstariji dokumenti o njemu povezani su s njegovim imenovanjem 1526. godine na mjesto jednog od dvojice rektora crkve Svih svetih (zvane Domino) u Dubrovniku. Pisao je poeziju, ali i drame, uglavnom komedije, a najpoznatije djelo mu je rustikalno-mitološka drama u prozi „Dundo Maroje“, koja se i danas nađe na pozorišnim repertoarima, ne samo u Hrvatskoj nego i u regionu. Jedina Držićeva tragedija jeste "Hekuba", koja je bila njegovo zadnje djelo, a dozvolu za izvođenje dobila je 1559. godine. Komedije "Pomet", "Pijerin" i "Đuho Krpeta" su izgubljene ili sačuvane u fragmentima. Ostala djela: komedije "Skup", "Mande", "Arkulin", alegorična pastoralno-muzička komedija "Plakir", rustikalna komedija "Novela od Stanca", pastorale "Tirena", "Venera i Adon". 1660. - Rođen italijanski kompozitor Pjetro Alesandro Gaspare Skarlati (Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti), osnivač operske "napuljske škole". Djela: opere, kantate, crkvene kompozicije… 1857. - Umro francuski pisac Alfred de Mise (Alfred de Musset), koga je nesretna ljubav sa spisateljicom Žorž Sand (George) inspirisala za najljepše i najuzbudljivije lirske pjesme: "Noći" i "Pismo Lamartinu" i "Ispovijest jednog djeteta ovog vijeka", u kojem je opisao i analizirao svoju bol. Ostala djela: stihovane "Priče iz Španije i Italije", pjesme "Namuna", "Rola", drama "Lorencačo", komedije "S ljubavlju se ne igra", "Ne treba se ni u šta zakleti", "Marijanine ćudi". 1864. - Preminuo njemački kompozitor Đakomo Majerber (Giacomo Meyerbeer) koji je odigrao vidnu ulogu u stvaranju francuske velike opere. Bio je veoma popularan, ali je njegova muzika izazivala i mnoge polemike. Djela: opere "Hugenoti", "Afrikanka", "Robert Đavo", "Prorok". 1892. - Umro njemački hemičar August Vilhelm fon Hofman (Wilhelm von Hofmann), značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. Osnivač je moderne industrije anilinskih boja iz katrana kamenog uglja. 1903. - Rođen američki pedijatar Bendžamin Meklejn Spok (Benjamin McLane Spock), čija je knjiga "Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece", objavljena 1946., postala bestseler, umnogome izmijenivši predstavu o pravilnom odgajanju djece.

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