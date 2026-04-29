Sjednica Predsjedništva BiH: Cvijanović traži da se Muslimansko bratstvo proglasi terorističkom organizacijom

U Sarajevu je danas u 14 sati zakazana redovna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, ponovo je zatražila dopunu dnevnog reda.

Ona insistira da se na sjednici razmatra inicijativa za proglašenje Muslimanskog bratstva terorističkom organizacijom.

Ova inicijativa ranije nije dobila podršku članova Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bećirović. Ta tačka tada nije uvrštena na dnevni red 2. aprila.

Ipak, Cvijanović je već tada najavila da će ponovo predložiti istu inicijativu, što je jutros i učinila. Ostaje da se vidi hoće li predsjedavajući Bećirović i član Komšić dozvoliti da se o tome danas uopće raspravlja.