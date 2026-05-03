Jadranka Stojaković: 10. godišnjica smrti najbolje bh. kantautorice

Na današnji dan 2016. godine, zauvijek smo se oprostili od bh. pjevačice i najbolje kantautorice Jadranke Stojaković.
Rođena je 24. juna 1950. godine u Sarajevu, gdje je i počela svoju muzičku karijeru krajem šezdesetih u grupi „Kombo 6“, a prvi solistički nastup imala je 1968. godine na festivalu “Mladi pjevaju proljeću”.
Od 1988. do 2011. godine Jadranka je živjela i stvarala u Japanu, gdje se, 2009. godine, teško povrijedila tokom nastupa u centru Tojote. Naime, publika ju je pozvala na bis, a ona se saplela o kablove i pala. Nakon toga se mogla kretati samo uz pomoć kolica ili hodalice. Kada je preživjela razorni zemljotres koji je pogodio Tokio u martu 2011., odlučila je da se vrati u BiH.
Bolovala od multiple skleroze
Od 2012. godine radila je kao urednica u muzičkoj produkciji RTRS i svojim je velikim iskustvom pomagala talentiranim mladim ljudima. U saradnji s prijateljicom Milkom Čeremidžić napisala je knjigu o svom životnom i stvaralačkom putu naslova “Boje zvuka”.
Ali, kako je bolovala od multiple skleroze, 2014. godine smještena je u dom za starije osobe "Ivan Pavao Drugi" u Banjoj Luci, gdje je provela posljednje dvije godine života.
Jadranke se sjećamo po predivnim šansonama: “Sve smo mogli mi”, “Čarobnjaci”, “Nedovršeni valceri”, “Muzika je svirala”, “Ima neka tajna veza”, “Na drumovima Srema”, “Tijesno doba” i “Vjerujem”, a njena izvedba pjesme “Što te nema” uvrštena je među deset najboljih evropskih etnopjesama svih vremena.
Rođen italijanski političar, historičar i pjesnik Nikolo Makijaveli
1469. - U Firenci je rođen italijanski političar, historičar i pjesnik Nikolo Makijaveli (Niccolo Machiavelli), utemeljitelj filozofije politike, jer je prvi promatrao politiku empirijski, odvojenu od morala. Po njemu je ta političko-filozofska doktrina nazvana makijavelizam. Svoje misli Makijaveli je najbolje objasnio u raspravi „Vladar“ iz 1513. godine u kojoj je, govoreći tobože o potrebi čvrste, apsolutne monarhije, kroz savjete vladaru (Il Principe) koji osniva novu državu, zapravo, postavio temelje građanske vladavine. Njegova slika čovjeka je bila izrazito cinična, smatrajući da je ljudska narav sama po sebi sebična, pohotna i zlobna.
1494. - Španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo (Cristoforo Colombo) otkrio karipsko ostrvo, koje je kasnije nazvano Jamajka.
1902. - Rođen francuski fizičar Alfred Kastler, član Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1966. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja Hercovih rezonanci u atomima i njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera.
Rođena jedna od najboljih regionalnih glumica svih vremena Olivera Marković
1925. - U Beogradu rođena jedna od najboljih regionalnih i srbijanskih glumica svih vremena Olivera Marković. Sa samo devet godina u Niškoj Banji osnovala je "pozorišnu grupu" u kojoj je bila glavna glumica, rediteljica i autorica tekstova. Glumačku akademiju je upisala 1948., a članica Beogradskog dramskog pozorišta postala je već 1951. godine. Tokom karijere ostvarila je više od 150 pozorišnih uloga i snimila više od 50 filmova. A osim glume, Olivera je bila i poznata pjevačica 60-ih godina prošlog vijeka. Oliverin sin je srbijanski filmski i pozorišni reditelj Goran Marković, a njen prvi suprug i Goranov otac je legendarni glumac Rade Marković. Drugi suprug je, također, bio glumac Dušan Bulajić. Na glumačkim daskama Olivera je ostala sve do smrti, 2. jula. 2011. godine.
1948. – Osnovan Arhiv grada Sarajeva. Prvi službenik koji je u to vrijeme u Odjeljenju za kulturu i umjetnost vođen kao "refrent za poslove Arhiva" bio je Hazim Šabanović, poznati historičar i osmanist. Arhiv je prvo bio smješten u jednoj sobi, zatim u dvije manje tavanske prostorije, u zgradi Gradske vijećnice. U početku je djelovao samo na području grada Sarajeva, ali je s vremenom prerastao u regionalnu arhivsku ustanovu u čijoj je nadležnosti vršenje arhivske djelatnosti na široj teritoriji. Sredinom 1950. godine, zbog bolesti i navršenih godina u penziju odlazi prvi upravnik Arhiva – Šukrija Kurtović, a na njegovo mjesto imenovan je Hamid Dizdar (stariji brat Mehmedalije Maka Dizdara). Od tog perioda Arhiv djeluje kao samostalna institucija. Zbog problema s prostorom arhiv je premještan u zgradu tadašnjeg Muzeja grada Sarajeva, nakon toga u zgradu tadašnjeg Prirodno-matematskog fakulteta, zgradu Skupštine općine Centar, te u zgradu Hanikaha, gdje arhiv bio sve do 1990. godine, kada je arhivska građa preseljena u depo na Vrbanjušu. JU Istorijski arhiv Sarajevo, ime koje danas nosi ova ugledna ustanova, bez obzira na sve nedaće koje su ga pratile od njegovog osnivanja do danas ostao je i opstao kao jedna od centralnih institucija arhivske djelatnosti koja je nezaobilazna za proučavanje naše historije, kulture, ekonomije, graditeljstva i drugih djelatnosti.
1991. - Umro američki pisac poljskog porijekla Juzef Novak, poznat kao Ježi Kosinski, u čijim djelima preovladavaju teme nasilja, surovosti, poniženja i požude. U prvom i najboljem romanu "Obojena ptica" groteskno je opisao zaostalost istočnoevropskog sela u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ostala djela: romani "Koraci", "Prisutnosti", "Đavolje drvo", "Pilotska kabina".
2006. - Žalbeno vijeće Međunarodnog suda u Hagu potvrdilo presude Hrvatima iz BiH Mladenu Naletiliću Tuti i Vinku Martinoviću Šteli, koji su osuđeni na 20, odnosno 18 godina zatvora zbog učestvovanja u etničkom čišćenju Bošnjaka na području Mostara od aprila 1993. do januara 1994. godine.
2008. - Nakon 10 hiljada godina mirovanja proradio vulkan Čaiten na jugu Čilea.