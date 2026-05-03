Jadranka Stojaković: 10. godišnjica smrti najbolje bh. kantautorice

Na današnji dan 2016. godine, zauvijek smo se oprostili od bh. pjevačice i najbolje kantautorice Jadranke Stojaković. Rođena je 24. juna 1950. godine u Sarajevu, gdje je i počela svoju muzičku karijeru krajem šezdesetih u grupi „Kombo 6“, a prvi solistički nastup imala je 1968. godine na festivalu “Mladi pjevaju proljeću”. Od 1988. do 2011. godine Jadranka je živjela i stvarala u Japanu, gdje se, 2009. godine, teško povrijedila tokom nastupa u centru Tojote. Naime, publika ju je pozvala na bis, a ona se saplela o kablove i pala. Nakon toga se mogla kretati samo uz pomoć kolica ili hodalice. Kada je preživjela razorni zemljotres koji je pogodio Tokio u martu 2011., odlučila je da se vrati u BiH. Bolovala od multiple skleroze Od 2012. godine radila je kao urednica u muzičkoj produkciji RTRS i svojim je velikim iskustvom pomagala talentiranim mladim ljudima. U saradnji s prijateljicom Milkom Čeremidžić napisala je knjigu o svom životnom i stvaralačkom putu naslova “Boje zvuka”. Ali, kako je bolovala od multiple skleroze, 2014. godine smještena je u dom za starije osobe "Ivan Pavao Drugi" u Banjoj Luci, gdje je provela posljednje dvije godine života. Jadranke se sjećamo po predivnim šansonama: “Sve smo mogli mi”, “Čarobnjaci”, “Nedovršeni valceri”, “Muzika je svirala”, “Ima neka tajna veza”, “Na drumovima Srema”, “Tijesno doba” i “Vjerujem”, a njena izvedba pjesme “Što te nema” uvrštena je među deset najboljih evropskih etnopjesama svih vremena.

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Rođen italijanski političar, historičar i pjesnik Nikolo Makijaveli 1469. - U Firenci je rođen italijanski političar, historičar i pjesnik Nikolo Makijaveli (Niccolo Machiavelli), utemeljitelj filozofije politike, jer je prvi promatrao politiku empirijski, odvojenu od morala. Po njemu je ta političko-filozofska doktrina nazvana makijavelizam. Svoje misli Makijaveli je najbolje objasnio u raspravi „Vladar“ iz 1513. godine u kojoj je, govoreći tobože o potrebi čvrste, apsolutne monarhije, kroz savjete vladaru (Il Principe) koji osniva novu državu, zapravo, postavio temelje građanske vladavine. Njegova slika čovjeka je bila izrazito cinična, smatrajući da je ljudska narav sama po sebi sebična, pohotna i zlobna. 1494. - Španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo (Cristoforo Colombo) otkrio karipsko ostrvo, koje je kasnije nazvano Jamajka. 1902. - Rođen francuski fizičar Alfred Kastler, član Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1966. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja Hercovih rezonanci u atomima i njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera.

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