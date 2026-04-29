Ovo je sporazum koji je predložio Blanuša za zajednički nastup opozicije iz RS na izborima u oktobru

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša je sinoć poslao tekst sporazuma kojim bi se opozicione stranke u Republici Srpskoj obavezale na zajednički nastup na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini.

Kompletan tekst sporazuma je na svom blogu objavio predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

U prvoj tački se definira za koje pozicije će opozicione stranke imati zajedničke kandidate.

- Stranke potpisnice se obavezuju da će na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije na nivou R. Srpske i BiH - stoji u sporazumu.

Za inokosne funkcije smatraju se predsjednik i premijer RS-a, što je pojašnjeno u drugoj tački ovog sporazuma.

- Stranke potpisnice konstatuju da će dogovorom utvrditi personalna rješenja za dvije inokosne funkcije, Predsjednika, Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mnijenja - navodi se.

Nije potpuno jasno kako će se ove pozicije raspodijeliti, imajući u vidu da Pokret Sigurna Srpska, čiji je predsjednik Draško Stanivuković, kao ni Narodni front, koji vodi Jelena Trivić, nisu bili učesnici izbora prije četiri godine.

- Stranke potpisnice konstatuju da će nakon održanih Opštih izbora zajedno formirati novu skupštinsku većinu u NSRS i izabrati njeno novo rukovodstvo kao i novu Vladu Republike Srpske bez podrške SNSD-a - piše u trećoj tački sporazuma.