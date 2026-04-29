Strašan prizor u BiH: Zmija se uvukla u dnevni boravak, sakrila se u vrećicu ispod fotelje

Porast temperatura i dolazak toplijih dana donijele su i veću aktivnost zmija koje nakon zimskog mirovanja izlaze iz svojih skrovišta u potrazi za hranom i toplinom.

U takvim okolnostima nije neuobičajeno da se približe naseljenim područjima, pa čak i uđu u kuće, tražeći zaklon na tamnim i mirnim mjestima. Upravo takvu situaciju zabilježila je žena iz Mostara, kojoj se zmija "uvukla" u kuću.

- Okrenem se i vidim zmiju kako ide ravno prema mojoj nozi. Bila je možda desetak centimetara od stopala - ispričala je ona za Bljesak.info.

Dodaje kako je prilikom susreta instinktivno reagovala i uzmaknula.

Kako je ispričala, nakon porodične proslave i pospremanja kuće nakratko je sjela odmoriti, kada je primijetila neobično šuškanje iz vrećice koja se nalazila pored nje.

- Nakon proslave pospremam kuću i sjednem na nekoliko minuta na kauč kako bih predahnula. Pored mene neka vrećica koja inače nikada tu ne stoji, ali eto, taj dan se našla baš tu. Nakon nekoliko minuta čujem neko šuškanje… i već mi to postaje sumnjivo. Okrenem se udesno i imam što vidjeti — zmija! I to ne mala… ide ravno prema mojoj nozi - ispričala je i dodala kako se zmija potom povukla i sakrila ispod fotelje, gdje je ostala sklupčana.

- Bila je možda 10 cm od stopala, znači taman da se 'upoznamo'. Ja, naravno, u sekundi podignem noge i vrisnem. Ali ne daleko. Samo se smjestila ispod fotelje, sklupčala se i gledala prema 'opasnosti', odnosno meni - navela je i dodala kako je vriskom i nju prepala jer je pobjegla.

Ističe kako situacija nije bila nimalo ugodna, iako sada, s odmakom, na događaj gleda s dozom humora.

Nakon početnog šoka, zmiju su uspjeli izbaciti iz kuće.

- Ima preko metar dužine, znači nije baš "bebica" - istaknula je i upozorila i druge građane na oprez, naročito u toplijim danima kada se zmije češće približavaju naseljenim područjima.