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ANALIZIRAMO

Kvote rastu, ali procedure dugotrajne: Gašenje fabrika smanjuje i potrebe za stranim radnicima

Ekonomija stagnira, firme propadaju, gasimo jednu po jednu kompaniju, kažu iz Udruženja poslodavaca FBiH

Odobreno više od 7.000 dozvola za strance. Platforma X

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.4.2026

Iako godišnje maksimalne kvote radnih dozvola za strance u BiH postepeno rastu, komplicirane zakonske procedure značajno usporavaju njihovo zapošljavanje. Odlukom Vijeća ministara BiH za ovu godinu odobreno je izdavanje 7.427 radnih dozvola, od čega 3.588 za FBiH, 2.789 za RS i 325 u Brčko Distriktu BiH. Najveće potrebe za angažmanom stranih radnika imaju građevinski sektor, prerađivačka industrija, uslužne djelatnosti i trgovina.

Nedavno usvojene izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca donijele su jasnija pravila i brže procedure za takva zapošljavanja. Uvode se precizni rokovi za izdavanje i produženje radnih dozvola, kao i sistem utvrđivanja deficitarnih zanimanja, čime se omogućava brža reakcija u sektorima gdje radne snage nema dovoljno, ali i zadržava kontrola nad cijelim procesom. Ipak, sve nije tako jednostavno, kažu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Niz dozvola

- Prilično je kompleksan posao dovesti nekoga. Prije nekoliko dana usvojen je Zakon o zapošljavanju stranaca, pa će se malo ubrzati, ali opet će procedure trajati 5-6 mjeseci. Za svaku dozvolu potrebno je 30 do 60 dana, a tek kad završiš jednu ide druga - kaže Adnan Smailbegović, član Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH u ime Udruženja poslodavaca FBIH.

Umjesto da se, dodaje Smailbegović, sve digitalizira, stavi na jednu platformu i završi za sedmicu.

Smailbegović: Kompleksno dovesti radnika. Fena

Prema analizama koje su rađene prije nekoliko godina, BiH je bilo potrebno gotovo 30.000 radnika iz inostranstva. Međutim, zbog trenda gašenja fabrika u posljednje vrijeme, Smailbegović procjenjuje da je taj broj danas sigurno manji.

Sve stagnira

- Ekonomija nam stagnira, firme propadaju, umjesto da rastemo, mi gasimo jednu po jednu kompaniju. To je proces koji ide u drugom smjeru od onog u kojem bi trebalo, komentariše.

Udruženje poslodavaca FBiH priremilo je materijal o reindustrijalizaciji BiH, jer smatraju da BiH ima jak potencijal u industriji.

- S mjerama trebamo stimulirati rast industrije, kroz zapošljavanje naše radne snage do zapošljavanja stranaca. Iskreno se nadam da će se ovo riješiti, neću da vjerujem da će se Željezara, kao jedan od simbola industrije u BiH, ugasiti. Ako bi se to desilo, onda je to ozbiljan lanac firmi koje će povući za sobom – ističe Smailbegović.   

# ADNAN SMAILBEGOVIĆ
# STRANCI
# FABRIKE
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