Kvote rastu, ali procedure dugotrajne: Gašenje fabrika smanjuje i potrebe za stranim radnicima

Iako godišnje maksimalne kvote radnih dozvola za strance u BiH postepeno rastu, komplicirane zakonske procedure značajno usporavaju njihovo zapošljavanje. Odlukom Vijeća ministara BiH za ovu godinu odobreno je izdavanje 7.427 radnih dozvola, od čega 3.588 za FBiH, 2.789 za RS i 325 u Brčko Distriktu BiH. Najveće potrebe za angažmanom stranih radnika imaju građevinski sektor, prerađivačka industrija, uslužne djelatnosti i trgovina.

Nedavno usvojene izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca donijele su jasnija pravila i brže procedure za takva zapošljavanja. Uvode se precizni rokovi za izdavanje i produženje radnih dozvola, kao i sistem utvrđivanja deficitarnih zanimanja, čime se omogućava brža reakcija u sektorima gdje radne snage nema dovoljno, ali i zadržava kontrola nad cijelim procesom. Ipak, sve nije tako jednostavno, kažu iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Niz dozvola

- Prilično je kompleksan posao dovesti nekoga. Prije nekoliko dana usvojen je Zakon o zapošljavanju stranaca, pa će se malo ubrzati, ali opet će procedure trajati 5-6 mjeseci. Za svaku dozvolu potrebno je 30 do 60 dana, a tek kad završiš jednu ide druga - kaže Adnan Smailbegović, član Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH u ime Udruženja poslodavaca FBIH.

Umjesto da se, dodaje Smailbegović, sve digitalizira, stavi na jednu platformu i završi za sedmicu.