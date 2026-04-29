Plenković otkrio pod kojim uslovima će se graditi Južna interkonekcija: Neočekivano kritikovao EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Dubrovniku kako će se projekt Južne plinske interkonekcije "sigurno" realizovati ukoliko bosanskohercegovačka strana ispuni sve stavke iz postignutog dogovora.

Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisali su u utorak sporazum o izgradnji plinovoda koji će povezati plinske infrastrukture Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored toga, sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisana je i zajednička izjava o potpori ovom strateškom projektu.

Govoreći na marginama samita Inicijative triju mora, Plenković je naglasio da je sporazum namjerno potpisan na ovom događaju kako bi dobio na značaju i vidljivosti.

Hrvatski premijer je posebno istakao ulogu SAD-a, zahvalivši im na ubrzanju procesa. Prema njegovim riječima, upitno je da li bi projekt ikada bio ostvariv da u njega, kroz zakonsku regulativu, nisu ušli američki investitori.

Ulazak američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy u projekt omogućen je izmjenama Zakona o Južnoj interkonekciji, koje je Parlament Federacije BiH usvojio u martu ove godine.

Strateško naslanjanje

- Južna interkonekcija, koja će BiH spojiti s LNG terminalom na Krku, predstavlja strateško naslanjanje Bosne i Hercegovine na Hrvatsku u energetskom smislu - poručio je Plenković.

Komentarišući prigovore koji su na prijedlog sporazuma stigli iz Brisela, Plenković je bio jasan: Evropska komisija je blagovremeno obaviještena, a Hrvatska je više puta naglašavala strateški značaj projekta.

Cijeli projekt mogao se ostvariti i europskim sredstvima da je EU rekao 'da', pa nema smisla da ga sada naknadno propitkuje, rekao je Plenković.

Hrvatska je potpisivanje uslovila ekonomskom opravdanosti projekta, odnosno minimalnim zakupom transportnog kapaciteta.

Plenković je naglasio da je "logično da postoje osigurači" jer Hrvatska mora biti sigurna da će joj se isplatiti realizacija tog projekta te da će BiH ostvariti sve najavljeno sa svoje strane granice.

Sigurna realizacija

Za Hrvatsku je ključno važno da se osiguraju kupci za 1,5 milijardi kubika plina koji bi plinovodom trebao stići u BiH, zemlju koja još nije u potpunosti plinificirana.

- Projekt će se sigurno realizirati ako se s bosanskohercegovačke strane napravi sve što je dogovoreno - naglasio je.

Hrvatski dio plinovoda od Dugopolja preko Imotskog do BiH imat će 72 kilometara cijevi i sve će koštati oko 170 milijuna eura.

- Plinacro ima sve, projekt i dokumentacija su spremni", a Hrvatska smatra da se „realizacija mora dogoditi” - zaključio je Plenković