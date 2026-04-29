Pogledajte šta se dešavalo na glasanju o Lidlu u OV Centar: "Zato što je Dževad konj"

Na sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo jučer, 28. aprila, vijećnici nisu usvojili Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Zetra", koji se odnosi na izgradnju poslovnog objekta kompanije Lidl u blizini stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu.

Prisutni vijećnici nisu podržali Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "ZETRA" – izgradnja poslovnog objekta na zemljištu označenom kao k.č.: 1052, 1053/1, 1054, 1055/1 i 1055/2 K.O. Sarajevo VI, niti Nacrt odluke o njegovom provođenju za istu lokaciju.

Najveća prepreka

Na toj parceli trgovački lanac Lidl, koji ulazi na bosanskohercegovačko tržište, planirao je gradnju objekta površine 10.340 kvadratnih metara, na prostoru između ulice Alipašina i Betanije, u neposrednoj blizini stadiona Koševo. Najveća prepreka za usvajanje izmjena, prema riječima vijećnika koji su bili protiv, jeste činjenica da se radi o zelenoj površini.

Kako se vidi na snimku sa sjednice, prijedlog je u početku dobio podršku – 18 glasova "za", jedan "protiv" i šest "suzdržanih". Nakon toga se oglasio Dževad Vrabac, šef Kluba SDP-a u Općinskom vijeću Centar, koji je zatražio pojedinačno glasanje.

Vidljiva konfuzija

Uslijedilo je ponovno brojanje glasova i vidljiva konfuzija rukovodstva OV Centar, koje je nakon prebrojavanja uočilo promjenu rezultata.

- Maloprije je bilo 18 - upitao je tiho Đenan Mulić (NiP).

Potom je Benjamin Isović (SDP) ponovo prebrojavao glasove i također primijetio da više nema 18 "za", nakon čega je Mulić pitao: "Šta se desilo."

- Desilo se zato što je Dževad konj - rekao je Zvonko Ivišić (SDP).

Isović je potom konstatovao da prema pojedinačnom glasanju ima 15 glasova "za", jedan "protiv" i 12 "suzdržanih", čime prijedlog nije usvojen. Prema dostupnim informacijama, vijećnici Stranke za BiH su u prvom glasanju bili "za", dok su u ponovljenom glasanju bili suzdržani.

Da je Nacrt usvojen, bio bi upućen u javnu raspravu, gdje bi građani imali mogućnost da dostave sugestije i primjedbe, uz organizovanje javne rasprave. Za sada od toga nema ništa.

Snimak sjednice dostupan je od 2:08:06.