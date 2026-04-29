Entiteti otkazali sastanak s Eurotransplantom: Ko koči put ka evropskoj mreži donora?

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH za "Avaz" su kazali da je sutra trebao biti održan online sastanak sa Eurotransplantom, ali da su entitetski predstavnici isti odbili.

Radi se o redovnim sastancima koje zakazuje Eurotransplant čiji je cilj kontinuirano pratiti sve aktivnosti vezano za razvoj i napredak transplantacijske medicine u BiH u kontekstu saradnje s ET.

ET je prihvatio još prije prijedlog ministarstva civilnih poslova da sastanci budu svake tri sedmice kako bi se pojačao intenzitet operativnih aktivnosti.

Na prvih nekoliko sastanaka entiteti nisu sudjelovali iako su uredno pozivani i podsjećani na važnost sastanaka, pogotovo što je to prijedlog i ideja Eurotransplanta.

Na sastanku su trebali biti Jurica Arapović ispred ministarstva, Olivera Tadić, direktorica Centra za transplantacijsku medicinu FBiH, Andreja Subotić Popović, rukovodilac Odsjeka za transplantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS.

Trebalo se razgovarati o poduzetim aktivnostima BiH po pitanju implementacije i korištenja sporazuma TTA. Međutim, entiteti su otkazali online sastanak s prijedlogom da sljedeći sastanak bude tek 27.5.2026.g navodeći razlog da nemaju nikakvih novih informacija u odnosu na prethodni sastanak održan 9.4.2026.

- Od početka godine, Republika Srpska nije sudjelovala ni na jednom sastanku s ET dok je FBiH sudjelovala na samo jednom iako smo im slali više urgencija i podsjetnika o važnosti ovih sastanaka - kazali su nam.

Također, entiteti su na zadnjoj sjednici Konferencije ministara zdravstva prihvatili prijedlog MCP-a da će sudjelovati na operativnim sastancima s ET, no u ovom trenutku vidimo kako to sve izgleda.

Saradnja se Eurotransplantom bila bi veliki korak za pacijente iz BiH i omogućila bi im pristup evropskim klinikama i više mogućnosti za pristup doniranim organim organima unutar mreže Eurotransplanta.