Vlada Federacije BiH: Donesena odluka o ograničenju cijene hljeba

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Maloprodajna cijena

Pravna i fizička lica koja u maloprodaji vrše promet pšeničnog hljeba dužna su odrediti i primjenjivati maloprodajne cijene po jedinici mjere, tako da najviši nivo maloprodajne cijene ne može prelaziti iznos od četiri KM po kilogramu.

Maloprodajna cijena za bilo koje pakovanje hljeba utvrđuje se proporcionalno njegovoj stvarnoj neto masi. To znači da cijena hljeba od jednog kg ne može biti veća od četiri KM, a od 500 grama ne može biti veća od dvije KM. Ove cijene uključuju porez na dodanu vrijednost.

Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda, a Odluka se primjenjuje 60 dana od dana stupanja na snagu.

Kako je obrazložio predlagač, razmatranju mjera za stabilizaciju cijena pšeničnog hljeba na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine pristupilo se s ciljem zaštite životnog standarda građana i ublažavanja inflatornih pritisaka na osnovne životne namirnice, a posebno imajući u vidu značaj hljeba kao jedne od ključnih stavki u potrošačkoj korpi građana.

Rast cijena energenata

Također, predlagač navodi i da se kontinuirani rast cijena energenata u posljednjem periodu značajno odrazio na povećanje troškova proizvodnje u pekarskoj industriji, što se direktno reflektovalo i na maloprodajne cijene hljeba. Ističe se da ova mjera ima za cilj kratkoročno ublažavanje rasta cijena hljeba i očuvanje kupovne moći građana, te da je nastala kao rezultat usaglašavanja stavova između Federalnog ministarstva trgovine i privrednog sektora čime se nastoji potaknuti stabilnosti tržišta i zaštita socijalne i ekonomske sigurnosti građana.

Vlada Federacije BiH je danas izmjenila i Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode. Ovom izmjenom se produžuju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena sa 120 na 150 dana. Predlagač navodi da je ova mjera doprinijela zaštiti potrošača od naglih promjena cijena, stoga je i predloženo njeno produženje.

Finansiranje nabavke lijekova

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH budžeta Federacije BiH za 2026. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 700.000 KM.

Ovaj iznos se odobrava u svrhu osiguranja sredstava za finansiranje nabavke lijekova za liječenje djece oboljele od Hunterovog sindroma (lijek ELAPRASE®) i Sindroma skraćenog crijeva (lijek REVESTIVE®).

U obrazloženju ove odluke, između ostalog, je navedeno da je Vlada Federacije BiH prethodno donijela zaključak da će osigurati sredstva za finansiranje nabavke pomenutih lijekova za liječenje djece oboljele od Hunterovog sindroma i Sindroma skraćenog crijeva. Također je navedeno da će iznos od 520.000 KM biti doznačen Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za finansiranje lijeka ELAPRASE®, dok će iznos od 180.000 KM biti doznačen Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za nabavku lijeka REVESTIVE®.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako iz okvira svoje nadležnosti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.