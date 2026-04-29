Usvojena Rezolucija o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog naslijeđa

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas Rezoluciju o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog naslijeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini, koju su predložili poslanici Saša Magazinović i Jasmin Imamović (SDPBiH).

U Rezoluciji se navodi da je istorijsko i vrijednosno opredjeljenje naroda i građana u Bosni i Hercegovini, pored ostaloga, zasnovano na antifašizmu i borbi protiv fašističkih režima, okupacije i svih domaćih saradnika tih režima.

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik veličanja, opravdavanja ili relativiziranja fašističkih režima, njihovih ideologija, simbola i pozdrava, kao i veličanja djelovanja domaćih kolaboracionista i saradnika nacističkih i fašističkih okupatora – također se navodi u Rezoluciji.

Poziv institucijama

Pozivaju se institucije u Bosni i Hercegovini da u okviru svojih nadležnosti dosljedno sankcionišu govor mržnje i javno isticanje simbola koji predstavljaju fašističke režime i njihove pomagače, te dosljedno primjene zakonom date alate za sprečavanje svih pojava neofašizma.

- Iskazujemo trajno poštovanje prema svim žrtvama fašističkog terora, te se obavezujemo na njegovanje kulture sjećanja i obrazovanja mladih generacija o posljedicama fašističkih ideologija.

Potvrđujemo svoju opredijeljenost evropskom antifašističkom naslijeđu i demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i dostojanstvu svakog čovjeka, te odbacujemo svaku ideologiju koja zagovara rasnu, vjersku ili nacionalnu isključivost – navedeno je u Rezoluciji.

Poslanik Nebojša Radmanović (SNSD) je kazao da raspravljaju o još jednoj temi koja nosi stalne nesporazume u Bosni i Hercegovini.

- Poznato je svima da na prošlost gledamo različito, da svako ima svoje tumačenje, da svako ima svoje pisanje o prošlosti koje, nažalost, nazivamo istorijom, što nije tačno. U ovoj rezoluciji ima nekih stvari koje su neoprezno napisane – kazao je Radmanović.

Poznato vam je, dodao je on, da pripada otprilike krugu kao i dvojica predlagača, „to su nosioci ideje antifašizma i spreman sam za to da se borim stalno, na svakom koraku“.

- Međutim, ovdje nije sve tako. Sama rezolucija od šest tačaka je možda i prihvatljiva. Međutim, kompletna preambula je potpuno nepažljivo napisana, koja izaziva razne asocijacije i različite poglede na prošlost, o čemu moramo da različito raspravljamo. Bez obzira na ovo moje opredjeljenje i kompletno opredjeljenje kluba oko antifašizma, ako će rezolucija sa preambulom ovakva ostati, mi nećemo glasati za to. Dakle, ovaj klub će glasati protiv ako ostaju predlagači kod rezolucije sa preambulom. Ako su spremni da odustanu od preambule, šest tačaka rezolucije, odmah ćemo to usvojiti – kazao je Radmanović.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Marinko Čavara (HDZBiH) je kazao da ne zna čemu služe ovakve rezolucije 83 ili 84 ili 85 godina nakon što se nešto događalo.

- Onda to selektiramo na tri neka stratišta, a sve ostalo kao da je bilo u redu, sva ostala stratišta i zločini u povijesti Bosne i Hercegovine – naveo je Čavara.

Rasprave o sadašnjosti

Dodao je da je on potpuno protiv toga da raspravljaju o prošlosti, historiji.

- Trebamo raspravljati o sadašnjosti, kako bolje živjeti i kakvu budućnost da gradimo na ovim prostorima. Budućnost nećemo izgraditi ukoliko stalno selektivno pristupamo prošlosti onako kako nekome odgovara. Apsolutno sam protiv bavljenja tom prošlošću, vraćanja u neka teška vremena i selektiranje i izdvajanje iz te teške prošlosti samo određenih događaja. Mislim da ne trebamo nikako, ali oni koji se žele baviti time, onda sveobuhvatno o svim zločinima, o svim stradanjima, i to će napraviti neki efekat – kazao je Čavara.

Jedan od predlagača Rezolucije Saša Magazinović je, reagirajući na diskusiju Nebojše Radmanovića, kazao da je „bolje da usvojimo jedan ovakav stav za koji ja mislim da je jasan, nego da raspravljamo sljedeća dva sata o rečenici po rečenici iz preambule“.

Nakon što su predlagači odustali od preambule, poslanici su glasali o Rezoluciji i usvojili je sa 31 glasom „za“ i jednim glasom protiv.