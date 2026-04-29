Predstavnički dom nije izabrao novu članicu CIK-a: Izvjesno da Hadžiabdić ostaje na poziciji i do okončanja Opštih izbora

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine propao je pokušaj imenovanja nove članice Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećamo, Irena Hadžiabdić je već nekoliko puta slala zahtjev da se razriješi iz Centralne izborne komisije BiH, no ona mora ostati na toj funkciji do izbora novog člana.

Zastupnici su se danas izjasnili o imenovanju Nade Đekić, Jasmine Ramić-Odobašić, Ume Isić na ove pozicije, no niti jedna nije dobila dovoljnu podršku.

Nada Đekić je dobila devet glasova za, protiv su bila 23 zastupnika, a jedan suzdržan. Jasmina Ramić Odobašić je dobila 11 glasova za, protiv je bio 21 zastupnik, a jedan je bio suzdržan.

Uma Isić je dobila najviše glasova, ali je izbor pao zbog nedostatka entitetske većine iz RS. Ona je imala 21 glas za, a protiv je bilo njih 10.

Mubera Vulović je dobila 17 glasova za, a protiv je bilo njih 14, no nije bilo većine iz RS.

S obzirom da nije izabran niti jedan od kandidata, izvjesno je da će Irena Hadžiabdić ostati članica CIK-a i u narednom izbornom procesu, s obzirom da se član CIK-a ne može mijenjati nakon raspisivanja izbora, a što bi se trebalo desiti naredne sedmice. Izvjesno je da neće biti nove sjednice Predstavničkog doma prije toga.