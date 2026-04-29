Kris Rajt poručio u Dubrovniku: "Bio bih šokiran da EU ne podrži Južnu interkonekciju"

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) danas je u Dubrovniku, govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije koji će Bosnu i Hercegovinu priključiti na LNG terminal na Krk, rekao da je ponosan na odluke vlada BiH i Hrvatske da se opredijele za taj projekt te se nada da će on biti realiziran što prije.

Stav Evropske unije

Dodao je da bi bio "šokiran” ako Europska unija, koja je ranije imala rezerve prema načinu realizacije projekta Južne interkonekcije, na kraju "ne podrži” taj plinovod.

Podsjećamo, u utorak su u Dubrovniku sporazum o Južnoj interkonekciji potpisali predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Rajt je također poručio da će područje država članica Inicijative triju mora (3SI) u budućnosti biti "ekonomski” najsnažniji dio Evrope.

Rajt, ministar u administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa rekao je na konferenciji za medije da mu je ovo treća posjeta nekoj od država članica Inicijative triju mora otkako je stupio na dužnost u februaru prošle godine.

Kazao je da ga "mnogi pitaju” zašto ne posjećuje prijestonice poput London, Pariz i Rim. To su "odlične zemlje, ali energetska dinamika” nalazi se u području Triju mora, naglasio je.

Optimističan o ekonomskoj budućnosti

"Zato sam ovdje”, rekao je i predvidio da će prostor između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora u budućnosti imati "najveće” i najbrže rastuće ekonomije u Evropi.

- Vrlo sam optimističan u pogledu ekonomske budućnosti tih zemalja - kazao je i dodao da je riječ o trinaest država "otvorenih” prema energiji i prilagođavanju regulativa radi privlačenja investicija.

- Nadamo se da će one odrediti ton i promijeniti smjer kojim se kreće cijela Evropa - rekao je Rajt, čest kritičar "stare Evrope”, za koju smatra da je sama sebi sabotirala ekonomiju "klimatskim alarmizmom” i energetskim regulacijama.

Takve politike dovele su do toga da su se ključne evropske industrije preselile u zemlje u razvoju koje su, kako kaže, "znatno manje zabrinute za okoliš” od razvijenih država.

Proenergetska Hrvatska

S druge strane, Rajt je pohvalio Hrvatsku kao zemlju čije je "društvo u pokretu”, koja je "proenergetski orijentirana", uvozi 70 posto američkog LNG-a i općenito je snažan partner SAD.

Hrvatska je i energetsko čvorište koje pomaže široj regiji u osiguravanju izvora energije, nastavio je Rajt, naglašavajući da je Sjedinjenim Američkim Državama u interesu imati snažne saveznike koji nisu ovisni o "energetskim ucjenama”.

- Americi najviše odgovaraju jaki saveznici koji vole slobodu. To je ‘win-win’ situacija - zaključio je, prenosi Hina.