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POTRESAN ČIN

Prošle su 33 godine: Graham Bamford se zapalio pred britanskim Parlamentom zbog rata u BiH

Ovaj tragični i potresni čin bio je, kako se navodi, izraz duboke humanosti i očaja zbog nepravde kojoj je svjedočio putem medija

Graham Bamford. Facebook

M. Až.

29.4.2026

Organizacija Bosnia and Herzegovina UK Network saopćila je da se danas navršava 33 godine od kada je Britanac Graham Bamford izvršio čin samospaljivanja ispred Donjeg doma Parlamenta Velike Britanije, u znak protesta zbog rata u Bosni i Hercegovini.

Ovaj tragični i potresni čin bio je izraz duboke humanosti i očaja zbog nepravde kojoj je svjedočio putem medija.

Bamford je u oproštajnom pismu jasno poručio da britanska vojska ne treba biti počasna garda na masovnoj sahrani, ističući da građani Bosne i Hercegovine, posebno žene i djeca, zaslužuju stvarnu zaštitu, a ne pasivno posmatranje stradanja.

Iako nije imao ličnu povezanost s Bosnom i Hercegovinom, slike rata su ga duboko potresle. Prema svjedočenjima njegovih poznanika i psihologa, u svakoj dječijoj žrtvi vidio je vlastito dijete.

Njegovo psihičko stanje dodatno se pogoršalo nakon vijesti o masakru u Ahmićima 16. aprila 1993. godine, kada je ubijeno 116 civila, među njima i tromjesečna beba.

Iako je njegov čin postao simbol moralne hrabrosti i ostavio snažan trag u javnosti, Bamford se u Bosni i Hercegovini rijetko institucionalno obilježava. Njegovo ime se tek povremeno spominje, bez trajnog obilježja koje bi čuvalo sjećanje na njegovu žrtvu.

U znak sjećanja na Bamforda i njegov čin, delegacija Bosnia and Herzegovina UK Networka će sutra položiti cvijeće ispred Parlamenta Velike Britanije, odajući počast čovjeku koji je, kako se navodi, vlastitim životom pokušao probuditi savjest svijeta.

# VELIKA BRITANIJA
# GRAHAM BAMFORD
# BIH
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