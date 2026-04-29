Prošle su 33 godine: Graham Bamford se zapalio pred britanskim Parlamentom zbog rata u BiH

Organizacija Bosnia and Herzegovina UK Network saopćila je da se danas navršava 33 godine od kada je Britanac Graham Bamford izvršio čin samospaljivanja ispred Donjeg doma Parlamenta Velike Britanije, u znak protesta zbog rata u Bosni i Hercegovini.

Ovaj tragični i potresni čin bio je izraz duboke humanosti i očaja zbog nepravde kojoj je svjedočio putem medija.

Bamford je u oproštajnom pismu jasno poručio da britanska vojska ne treba biti počasna garda na masovnoj sahrani, ističući da građani Bosne i Hercegovine, posebno žene i djeca, zaslužuju stvarnu zaštitu, a ne pasivno posmatranje stradanja.

Iako nije imao ličnu povezanost s Bosnom i Hercegovinom, slike rata su ga duboko potresle. Prema svjedočenjima njegovih poznanika i psihologa, u svakoj dječijoj žrtvi vidio je vlastito dijete.

Njegovo psihičko stanje dodatno se pogoršalo nakon vijesti o masakru u Ahmićima 16. aprila 1993. godine, kada je ubijeno 116 civila, među njima i tromjesečna beba.

Iako je njegov čin postao simbol moralne hrabrosti i ostavio snažan trag u javnosti, Bamford se u Bosni i Hercegovini rijetko institucionalno obilježava. Njegovo ime se tek povremeno spominje, bez trajnog obilježja koje bi čuvalo sjećanje na njegovu žrtvu.

U znak sjećanja na Bamforda i njegov čin, delegacija Bosnia and Herzegovina UK Networka će sutra položiti cvijeće ispred Parlamenta Velike Britanije, odajući počast čovjeku koji je, kako se navodi, vlastitim životom pokušao probuditi savjest svijeta.