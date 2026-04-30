U četverobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Došli crni dani za radnike

U četverobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Došli crni dani za radnike.

Gašenje visoke peći u Zeničkoj željezari nije označilo samo kraj jednog važnog proizvodnog ciklusa i kraj jedne industrijske epohe koja je trajala više od 130 godina.

Ovo je neizvjesnost za više od 2.000 radnika Željezare i isto toliko porodica, ekonomski udar na cijeli grad, pa čak i državu. Umjesto prvomajskog uranka, na ovogodišnji praznik radnici su na ulici, u posljednjem očajničkom protestu.

Umjesto uz roštilje, logorske vatre ili ceremonijalne lokalne skupove, članovi svih 37 organizacija Sindikata metalaca FBiH Međunarodni dan rada dočekuju na način kako to rade svi ozbiljni sindikalni pokreti u svijetu – na protestima, u borbi za radnička prava.

Donosimo ispovijesti tri generacije radnika nakon gašenja Željezare. Neki od njih odbili su poslove u inostranstvu da bi ostali u Zenici i Bosni i Hercegovini, a sada ostaju bez posla.

Sjećamo se 2. maja 1992., jednog od ključnih datuma u odbrani BiH: Dana slave i hrabrosti branitelja Sarajeva. U jednom od ključnih dana u odbrani samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine tenkovi i transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su nadljudskim naporima pripadnika Teritorijalne odbrane i Specijalne jedinice MUP-a RBiH na Skenderiji, na samo stotinjak metara od zgrade Predsjedništva RBiH.

Čitajte i o debaklu Trojke koja je obećala borbu protiv korupcije: Najlopovskija vlada u historiji Kantona Sarajevo.

Produženi praznici potaknuli rekordnu potražnju za putovanjima. Otkrivamo gdje se najviše putuje.

Ekipa “Dnevnog avaza” u Salzburgu je posjetila reprezentativca BiH Kerima Alajbegovića i s njime obavila ekskluzivan razgovor.

Već pola godine traje agonija koju prolaze pacijenti zatvorene klinike za vantjelesnu oplodnju "Northwestern Medical Center". Iscrpljene zakonske mogućnosti za spas embrija. Bolnica u Zenici "pere ruke".

Neobičan slučaj dogodio se u sarajevskoj džamiji. Starac udario dijete kaišem, pa mu prijetio da će ga ubiti.

Predsjednik Donald Tramp poručio: SAD nastavlja s blokadom Irana.

Saznajte da li će BHRT dobiti sudski presuđene milione maraka iz RS-a.

Na stranama globusa čitajte o velikom potresu za globalno tržište nafte.

Podignute tenzije u Općini Petrovo zbog planiranih geoloških istraživanja.

Prilog Extra donosi sedmični televizijski program, sadržaj najpopularnijih televizijskih serija, te detalje iz života poznatih osoba iz svijeta muzike i kulture.

U iskrenom razgovoru za “Dnevni avaz” Laura Marin otkriva detalje svog života i planove za budućnost.

Ruža Efendić otvorila je dušu i otkrila detalje života koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

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