Komšić ubijeđen da ga Kovačević može naslijediti u Predsjedništvu BiH: Pogurat ćemo ga iako nije član DF-a

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić gostovao je u jutarnjem programu BHRT-a, gdje je govorio o aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini, ali i predstojećim Općim izborima.

Podsjetimo, Demokratska fronta je ranije saopćila da će njihov kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda biti Slaven Kovačević.

Komšić je na pitanje "može li ga Slaven Kovačević naslijediti" kazao kako je poprilično ubijeđen da može.

- Vidjet ćemo. Ljudi pozitivno reaguju na njega, a što se tiče idejne opredijeljenosti to je sasvim ok. Mislim da je Slaven još tvrđi od mene na tom putu. Mislim da ima dobre šanse. Odmah da kažem da Slaven nije član DF-a što mu stvara mogućnost da se obrati i drugom biračkom tijelu. Mi ćemo to maksimalno podržati i pogurat kao da je član DF-a. Slaven je obrazovan i pošten momak i nema nikakvog razloga zašto bi čovjek rekao 'neću glasati za njega' - kazao je Komšić.

Osvrnuo se i na izbor jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda ostalih, a koji nije izabran na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Naime, jedna pozicija je ostala upražnjena nakon što je dugogodišnja članica CIK-a Irena Hadžiabdić podnijela zahtjev za razrješenje. Na rang listi za CIK nalazi se i Jasmina Ramić-Odobašić, a koja se dovodi u vezi s Demokratskom frontom (DF) što je i komentirao Željko Komšić.

- Nije tačno. Ne može ona biti povezana. Šta je tu problematično. Tvrdili su i da je moja rodica. Nije, ali šta i da jeste. Kako je to diskvalifikuje. Nisu je izabrali, ok, ostat će Irena. Nemamo mi problem s tim. Šta znači povezanost za taj posao. Bolje znam Željka Bakalara (predsjednik CIK-a op.a.), je l' vi mislite da je moguće utjecati na Bakalara kada je riječ o odlukama CIK-a. Neka se raspitaju ti koji to tvrde po strankama o tome kakvu su saradnju imali s njom - rekao je.

Dodao je da svi kažu da je "profesionalna".

- Čija je ona supruga i rodica, to je apsurdno - zaključio je.