Sakuplja se pomoć za dječaka Medina Mehinagića (5) koji je onkološki pacijent i boluje od Perthesove bolesti

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za malenog heroja, petogodišnjeg Medina Mehinagića, a pozivom na broj 17022 donirate dvije KM i broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Na fotografiji vidite kako Medin danas izgleda… vratio se iz Istanbula nakon operacije. Umjesto igre i bezbrižnog djetinjstva, njegove noge su sada vezane gipsom, mora strogo mirovati sedmicama, a potom ga čeka dug, težak oporavak uz fizikalne terapije. Ovaj preslatki dječak iz Maglaja vodi tešku bitku od samog rođenja. Izljev krvi u mozak ostavio je brojne posljedice, slabije govori, nosi pelene, ima dupleks skoliozu, Perthesovu bolest bedrene kosti i apneju u snu. Uprkos svemu, ovaj preslatki dječak ne prestaje da se bori - saopćeno je iz humanitarne organizacije Pomozi.ba.

Nakon pregleda u Istanbulu (neurologija, endokrinologija, ortopedija), utvrđeno je da je zbog komplikacija i razvoja Perthesove bolesti neophodna operacija.

Operacija je urađena, a humanitarna organizacija je dala garanciju da će prikupiti 35.160 KM za troškove liječenja.

- Njegova mama, koja se sama brine o njemu i još troje djece, vodi i vlastitu borbu, onkološki je pacijent i ima ozbiljne probleme s bubrezima. Pomozimo Medinu da dobije priliku za djetinjstvo koje zaslužuje - navodi se.

Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem linka OVDJE kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

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Za uplate iz BiH

UniCredit Bank 338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79

NLB Banka d.d 132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo 186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Medin Mehinagić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji

ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX 1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena. Verwendungszweck: Medin Mehinagić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A BAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Medin Mehinagić

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Medin Mehinagić

Za uplate iz Švicarske u CHF

Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR

Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS) Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Medin Mehinagić